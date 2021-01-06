Üç aracın birbirine girdiği kazada kimsenin burnu kanamadı - Son Dakika

Üç aracın birbirine girdiği kazada kimsenin burnu kanamadı

Antalya'da çarpışan 2 otomobilin, seyir halindeki bir başka otomobile çarpması soncunda meydana gelen zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Antalya'da çarpışan 2 otomobilin, seyir halindeki bir başka otomobile çarpması soncunda meydana gelen zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı. Araçların hurdaya döndüğü kazada kimsenin burnu bile kanamadı. Kaza Manavgat ilçesinde yaşandı. Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki Mehmet Akif Şahbaz'ın kullandığı 34 KZ 7121 plakalı otomobil, Ramazan Acar'ın kullandığı 48 SE 013 plakalı otomobile kavşakta yandan çarptıktan sonra iki araç Çetin Emeç Caddesi istikametinden çevreyolu istikametine seyir halindeki Sadi Acar'ın kullandığı 06 GE 7273 plakalı otomobile çarptı. Ramazan Acar'ın kullandığı 48 SE 013 plakalı otomobilin refüjde bulunan trafik levhasının üzerine çıkarak durabildiği feci kazada şans eseri kimsenin burnu kanamadı. - ANTALYA

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