Üç aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Öte yandan, kaza sırasında Eroğlu'nun kullandığı otomobilde bulunan bir bebek ve ailesi tedbir amacıyla ambulansa alındı.

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