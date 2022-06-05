Üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

05.06.2022 13:33
Üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gaziantep istikametinden Besni istikametine gelmekte olan Özten A. yönetimindeki 31 ND 088 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen 02 M 3026 plakalı şehir içi minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan minibüs ise önünde ilerlemekte olan 44 AAF 264 plakalı araca çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Özten A. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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