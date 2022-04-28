Üç aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yarandı - Son Dakika
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Üç aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yarandı

28.04.2022 13:52
Üç aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yarandı

Denizli'nin Çal ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, virajı dönmek üzere olan araca arkadan çarptı.

Denizli'nin Çal ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, virajı dönmek üzere olan araca arkadan çarptı. Üçüncü bir aracın daha karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Çal ilçesi Denizli yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Süleyman Ş. idaresindeki 20 NK 767 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı dönmek üzere olan 20 AGK 765 plakalı otomobilin arkasından çarptı. Çarpmanın ardından savrulan 20 AGK 765 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek yolun ortasında durabildi. Öte yandan, Yusuf Ç. idaresindeki 20 ND 023 plakalı diğer bir otomobil ise 20 AGK 765 plakalı otomobile vurmamak için yaptığı manevranın ardından bölgedeki bir evin duvarına çarparak durabildi.

Kazaya karışan otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Kazada 20 NK 767 plakalı otomobilde yolculuk yapan Gülsüm Şahin yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları araçların içinden ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslar ile Çal devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - DENİZLİ

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Otomobil, Denizli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üç aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yarandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üç aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yarandı - Son Dakika
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