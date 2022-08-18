Üç aracın karıştığı zincirleme kazada mikser sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Üç aracın karıştığı zincirleme kazada mikser sürücüsü hayatını kaybetti

18.08.2022 13:50
Üç aracın karıştığı zincirleme kazada mikser sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde beton mikseri, hafriyat kamyonu ve süt ürünleri dağıtım aracının karıştığı zincirleme kazada, yoldan çıkarak şarampole devrilen mikser sürücüsü hayatını kaybetti.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde beton mikseri, hafriyat kamyonu ve süt ürünleri dağıtım aracının karıştığı zincirleme kazada, yoldan çıkarak şarampole devrilen mikser sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Acıpayam ilçesine bağlı Kelekçi-Çakır mahallelerini birbirine bağlayan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ramazan Akşit (48) idaresindeki 20 KS 212 plakalı beton mikseri, M.A. kontrolündeki 20 GK 804 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan beton mikseri, zikzaklar çizerek şarampole devrildi. Tam o esnada karşı şeritten gelen Cengiz B. hakimiyetindeki süt ürünleri dağıtım aracı da kazaya karışmamak için manevra yapmak isterken şarampole yuvarlandı.

Mikser sürücüsü olay yerinde öldü

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, beton mikseri sürücüsü Ramazan Akşit'in hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer iki sürücü ise kazayı hafifi sıyrıklarla atlattı. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda cansız beden morga kaldırıldı. Sürücüler ise ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Acıpayam, Denizli, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üç aracın karıştığı zincirleme kazada mikser sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üç aracın karıştığı zincirleme kazada mikser sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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