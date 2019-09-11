Üç arka kameralı iPhone 11 Pro'lardan, Netflix rekabetine: Apple'ın etkinliğinde öne çıkanlar

Apple'ın her yıl düzenlediği ve yeni ürünlerini tanıttığı etkinliği bu yıl 10 Eylül Salı günü ABD'nin California eyaletinin Cupertino şehrinde yer alan şirketin genel merkezinin Steve Jobs Tiyatrosu'nda gerçekleşti.

Apple bu etkinliğinde üç tane yeni iPhone 11 modelini, akıllı kol saati Apple Watch'ın beşinci serisini, yeni model iPad'ini, online televizyon izleme platformu Apple TV+ ve video oyun platformu Apple Arcade'i tanıttı.

Apple, akıllı telefon kategorisinde, 699 dolar fiyatında iPhone 11, 999 dolar fiyatında iPhone 11 Pro ve 1,099 dolar fiyatında iPhone 11 Pro Max'i izleyenlere tanıttı.

Bu telefonlarda öne çıkan özellikleri ise daha iyi kameralarıa sahip olmaları; yeni iPhone 11'lerdeki kameralar sayesinde geniş açı fotoğraf çekebilmek için daha iyi bir teknoloji ve Apple'ın 'slofie' olarak tanımladığı yavaş çekim selfie çekme kabiliyeti yer alacak.

iPhone 11'de iki arka kamera yer alırken iPhone 11 Pro'larda üç arka kamera bulunuyor.

Bu kameralardan biri ana kamera, diğeri geniş açı kamera, üçüncüsü ise zoom kamera olma özelliği taşıyor.

Aynı zamanda bu telefonların öncüllerinden daha uzun şarj süresine sahip olması bekleniyor.

Ancak bu telefonlarda 5G teknolojisi yok.

Netflix'den daha ucuz olacak

Apple'ın dünkü etkinlğinde öne çıkan bir başka gelişme ise Netflix'e rakip olması beklenen online televizyon platformu Apple TV+'ın rakiplerinden daha ucuza bir üyelik ücretiyle piyasaya çıkması oldu.

Apple TV+ ile video oyun platformu Apple Arcade'in aylık üyelik ücretleri 4,99 dolar olacak; bu Netflix'ten, Disney'in piyasaya süreceği online televizyon platformu Disney+'dan ve Google'ın bulut oyun platformu Stadia'dan daha ucuz.

Ancak Apple TV+'ın bu aşamada rakipleri Disney ve Netflix'ten daha az yapıma sahip olması bekleniyor.

Apple Arcade, 19 Eylül'de; Apple TV+ ise 1 Kasım'da 100 ülkede piyasaya çıkıyor.

Apple'ın CEO'su Tim Cook'un da sahne aldığı etkinlikte, yeni Apple ürünlerini alanlara bu üyeliklerin bir yıllığına ücretsiz geleceği belirtildi.

'Vay dedirten yeni bir ürün bekleniyor'

CNN, etkinlik ile ilgili yaptığı haberinde heyecan verici yeni bir ürünün tanıtılmamasına rağmen Apple'ın müzik, ödeme, televizyon, oyun gibi yeni alanlarda hizmet vermeye başlamasının yatırımcılarda beklenti yarattığını belirtti.

Apple'ın kurucusu Steve Jobs'ın ilk iPhone'u piyasaya sürmesinin üzerinden 13 yıl geçti. Apple arada geçen sürede dünyanın en değerli şirketi haline geldi.

Piyasa verilerine dair analiz yapan bir şirket olan CCS Insight'tan Ben Wood BBC'ye, "Herkes halen Apple'ın 'vay' dedirtecek yeni bir ürün çıkarmasını bekliyor" yorumunu yaptı.

Apple'ın iPhone marka telefonlarının satış rakamları 2015'te zirveye çıktıktan sonra düşüş trendine girmişti.

iPhone satışları şirketin bütün satışlarının yarısından çoğunu oluşturuyor; 2018 yılının sonunda ise gelirinin yüzde 60'ını oluşturmaktaydı.

2007 yılında ilk defa piyasaya sürdüğünden beri Apple şimdiye kadar toplam 1,84 milyar adet iPhone sattı.