Üç asırlık caminin minaresi çimento kullanılmadan onarılıyor - Son Dakika

Üç asırlık caminin minaresi çimento kullanılmadan onarılıyor

01.04.2021 09:54

Üç asırlık caminin minaresi çimento kullanılmadan onarılıyor Horasan harcı ile yapılacak minarenin taşları Kayseri'den getirildi Balıkesir'in Bandırma ilçesinde üç asırlık Ulu Cami'nin yıpranan minaresi aslına uygun olarak onarılıyor.

Üç asırlık caminin minaresi çimento kullanılmadan onarılıyor

Horasan harcı ile yapılacak minarenin taşları Kayseri'den getirildi

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde üç asırlık Ulu Cami'nin yıpranan minaresi aslına uygun olarak onarılıyor.

17 Eylül Mahallesi'nde bulunan ve yapım tarihi 1721 yılına dayanan Ulu Cami'nin yıllara yenik düşen minaresi sökülerek yeniden yapılmaya başlandı. Horasan harcı denilen bir karışımla imal edilen minare, Balıkesir Anıtlar Kurulu'nun kararı doğrultusunda aslına uygun şekilde yeniden yapılıyor. 1932 yılında çıkan yangında ağır hasar gören ve 1950 yılına kadar geçen 18 yıllık süreçte çatısı yandığı için sadece kalan dört duvarı ile yıllara meydan okuyan Ulu Cami'nin 1950 yılında Bandırma Hayır İşleri Derneği tarafından tadil ettirildiği ve 1953'te yeniden ibadete açıldığı ifade edildi.

Bandırma Hayır İşleri Derneği Dönem Başkanı Ali Kemal Sert, camide yapılan tadilat çalışmalarını İHA'ya anlattı. Sert, "Minarenin tadilatı için Balıkesir Anıtlar Kurulu'ndan gerekli izinleri aldık. Tarihine uygun, en iyi şekilde tekrar onarmaya gayret ediyoruz. Başarılı bir şekilde sökümünü gerçekleştirdik. Minaremizin taşları Kayseri'den geldi. Minaremizde çimento kullanmıyoruz. Horasan harcı denilen bir harç kullanıyoruz. 17'nci yüzyılda yapılan ne ise aynısını yapıyoruz. Minarede kullanılacak taşların hepsi tek tek elle işleniyor. Hepsi gönyesine alınıyor ve Horasan harcı ile yapıştırılıyor. Ramazan ayının 15'ine kadar minaremizi bitirip daha sonrasında minaremizden salalar ve ezanlar okunmasını sağlayacağız. Bizim burada kamu kurumlarından hiçbir destek almışlığımız yok. Tüm masrafları vatandaşlarımız kendileri yapıyor. Biz özellikle istirham ediyoruz. Bu tarihi eseri yapmak ve ayakta tutmak çok zor. Hayırsever vatandaşlarımızdan da destek bekliyoruz" dedi.

Minare ustası Salih Zeki İşçi ise, tadilatta kullanılan teknikler hakkında bilgiler verdi. İşçi, "Minare yıkılma derecesinde olduğu için taşlarını tek tek söktük. Sökerken bütün detayları not ettik. Minaredeki taşların ölçüleri, kullanım sıraları olsun her şeyi kaydettik. Taşımızı Kayseri'de bulduk. Asırlar önce kullanılan taşlarla aynı. Minaremizin yapımında kesme tüv taş kullanıyoruz. Volkanik bir taş bu. Civar illerde de var, ama renkleri farklı. Montaj esnasında kenet, zıvana ve horasan harcı kullanıyoruz. Taşlar birbirine hem alttan hem de üstten bağlı yani. Horasan harcı, sönmüş kireç, kiremit tozu ve bir miktar kumun karışımı ile yapılan bir harç. Bu yıllara meydan okuyan bir harç" diye konuştu.

Üç asırlık caminin minaresi çimento kullanılmadan onarılıyor
Üç asırlık caminin minaresi çimento kullanılmadan onarılıyor
Üç asırlık caminin minaresi çimento kullanılmadan onarılıyor
Üç asırlık caminin minaresi çimento kullanılmadan onarılıyor
Üç asırlık caminin minaresi çimento kullanılmadan onarılıyor
Üç asırlık caminin minaresi çimento kullanılmadan onarılıyor
Üç asırlık caminin minaresi çimento kullanılmadan onarılıyor

Balıkesir, Kayseri, Eylül, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üç asırlık caminin minaresi çimento kullanılmadan onarılıyor - Son Dakika


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