Son Dakika Haberleri: Üç asırlık çınar ağacının gölgesinde serinliyorlar
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Üç asırlık çınar ağacının gölgesinde serinliyorlar

1 saat önce

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, bir kahvehanenin ortasında yer alan yaklaşık 3 asıra tanıklık eden çınar ağacı, sıcaktan bunalanların imdadına yetişiyor.

Üç asırlık çınar ağacının gölgesinde serinliyorlar, System.String[]
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, bir kahvehanenin ortasında yer alan yaklaşık 3 asıra tanıklık eden çınar ağacı, sıcaktan bunalanların imdadına yetişiyor.

Koçarlı Dedeköy Mahallesi Tokatbaşı mevkiindeki ismini verdiği Çınaraltı Kahvesi'nde oturan vatandaşlar, yaşanan bunaltıcı sıcaklardan ağacın gölgesi sayesinde kurtuluyor. Anıtlar Kurulu tarafından Anıt Ağaç olarak tescillenen Çınar ağacı ihtişamı ile göz doldururken, sadece sıcaktan bunalanların uğrak yeri değil, bölgedeki kuşlara da ev sahipliği yapıyor. Çınar ağacının gölgesinde kahvede oturan vatandaşlar sırtlarını yasladıkları ağacın altında çay keyfi yapmayı da ihmal etmiyor.

Ağacın ismini verdiği Çınaraltı Kahvesini işleten Baba Ejder Adıgüzel ve oğlu Necip Adıgüzel anıt ağaca gözü gibi baktıklarını ifade etti.

Baba Ejder Adıgüzel, kahvehanenin işletmesini yaptıklarını belirterek, "Oğlumla yaklaşık 3 yıldır burayı işletiyoruz. Buraya adını veren Çınar ağacımızda buranın simgesi olmuş durumunda. Yaklaşık 300 yıllık olduğu tahmin ediliyor. Yani üç asra tanıklık etmiş bir ağacın gölgesinde bulunuyoruz. Bizde ağacımıza gözümüz gibi bakıyoruz. Gövdesi ve dalları ile hem bizleri serinletiyor, hem de birçok kuş yuvasına ev sahipliği yapıyor" dedi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:19 Kaynak: İHA
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