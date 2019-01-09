Üç Aşk Ve Judıth

İstanbul Devlet Opera ve Balesi bale sezonuna, neoklasik ve modern eserlerden oluşan iki bale ile devam ediyor.

Güzel bir ilişkinin bitişinden sonra kişi, ayrılık acısının ona yaşattığı kabustan nasıl kurtulur ve ne şekilde hayata dönebilir? ÜÇ AŞK, "bitiş" ile başlar, "başlangıç" ile biter; başlangıçta sonu, sonda başlangıcı görürüz. Aynı hayat gibi…Bir kısır döngü…

İkinci perdede ise,dünya bale repertuvarına giren ilk ve tek eser olan JUDITH seyirci ile buluşacak.

Çetin IŞIKÖZLÜ' nün müziği üzerine 45 yıl sonra günümüz modern anlayışıyla Deniz ÖZAYDIN' ın koreografisini yaptığı bale, geçtiğimiz sezon prömiyerini yapmış ve büyük beğeni kazanmıştı.

KuşatılmışBethulia şehrinin surları dışında, genç fatih Holofernes ve askerleri, şehrin muhtemel düşüşünü kutlamaya başlamışlardır. Şehir halkı, kentlerini yağma edilmekten kurtarmak üzere, Holofernes' in aklını çelmek için genç dul Judith' i seçmiştir. Judith, Holofernes'in tarafında olduğuna onu ikna eder ve genç fatihin güvenini kazanır. Bir yandan da Holofernes'e aşık olmuştur. Ulusu için görevini yerine getirmek ile Holofernes'e hissettikleri arasında kararsız kalır.