Son Dakika Haberleri: Üç Aşk Ve Judıth

Üç Aşk Ve Judıth

1 saat önce

İlk perde, P.İ. ÇAYKOVSKİ ' nin müziği üzerine 2017 yılında David SONNENBLUCK' un koreografisini İstanbul Devlet Opera ve Balesi için yaptığı neoklasik bale ÜÇ AŞK ile başlıyor.

Üç Aşk Ve Judıth, System.String[]

İstanbul Devlet Opera ve Balesi bale sezonuna, neoklasik ve modern eserlerden oluşan iki bale ile devam ediyor.

Güzel bir ilişkinin bitişinden sonra kişi, ayrılık acısının ona yaşattığı kabustan nasıl kurtulur ve ne şekilde hayata dönebilir? ÜÇ AŞK, "bitiş" ile başlar, "başlangıç" ile biter; başlangıçta sonu, sonda başlangıcı görürüz. Aynı hayat gibi…Bir kısır döngü…

İkinci perdede ise,dünya bale repertuvarına giren ilk ve tek eser olan JUDITH seyirci ile buluşacak.

Çetin IŞIKÖZLÜ' nün müziği üzerine 45 yıl sonra günümüz modern anlayışıyla Deniz ÖZAYDIN' ın koreografisini yaptığı bale, geçtiğimiz sezon prömiyerini yapmış ve büyük beğeni kazanmıştı.

KuşatılmışBethulia şehrinin surları dışında, genç fatih Holofernes ve askerleri, şehrin muhtemel düşüşünü kutlamaya başlamışlardır. Şehir halkı, kentlerini yağma edilmekten kurtarmak üzere, Holofernes' in aklını çelmek için genç dul Judith' i seçmiştir. Judith, Holofernes'in tarafında olduğuna onu ikna eder ve genç fatihin güvenini kazanır. Bir yandan da Holofernes'e aşık olmuştur. Ulusu için görevini yerine getirmek ile Holofernes'e hissettikleri arasında kararsız kalır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:26 Kaynak: Bültenler

İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Benzin ve Motorine Zam Geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu'nun Görüşeceği Tarih Belli Oldu

Brezilya'dan Gelen Teklifleri Reddeden Vagner Love, Beşiktaş'ta Kalma Kararı Aldı Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Görüşme Tarihi Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 11:45:46. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üç Aşk Ve Judıth
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]