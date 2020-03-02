Üç Avrupa ülkesinden İran'a koronavirüs yardımı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Üç Avrupa ülkesinden İran'a koronavirüs yardımı - Son Dakika Dünya

Üç Avrupa ülkesinden İran'a koronavirüs yardımı

6 saat önce

İngiltere, Fransa ve Almanya'nın yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele amacıyla İran'a tıbbi malzeme yardımında bulunduğu belirtildi.

Üç Avrupa ülkesinden İran'a koronavirüs yardımı, System.String[]

İngiltere, Fransa ve Almanya'nın yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele amacıyla İran'a tıbbi malzeme yardımında bulunduğu belirtildi.


İran'ın Paris Büyükelçisi Behram Kasımi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 3 Avrupa ülkesinin mali yardımlarıyla koronavirüsle mücadele için alınan tıbbi malzemelerin İran'a ait uçakla Paris'ten Tahran'a taşındığını aktardı.

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İngiltere, Almanya, Avrupa, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:40 
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