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Üç Avrupa ülkesinden İran'a koronavirüs yardımı
6 saat önce
İngiltere, Fransa ve Almanya'nın yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele amacıyla İran'a tıbbi malzeme yardımında bulunduğu belirtildi.
İngiltere, Fransa ve Almanya'nın yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele amacıyla İran'a tıbbi malzeme yardımında bulunduğu belirtildi.
İran'ın Paris Büyükelçisi Behram Kasımi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 3 Avrupa ülkesinin mali yardımlarıyla koronavirüsle mücadele için alınan tıbbi malzemelerin İran'a ait uçakla Paris'ten Tahran'a taşındığını aktardı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:40
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