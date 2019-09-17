Üç ayaklı "Şifa"ya bebek gibi bakım

Kars'ın Arpaçay ilçesinde dünyaya gelen üç ayaklı buzağı "Şifa"ya, Hüsnü Kemal Bulut ve ailesi özenle bakıyor.

Gönülalan köyünde 10 gün önce, Hüsnü Kemal Bulut'a ait inek ahırda doğum yapıp üç bacaklı bir buzağı dünyaya getirdi. Doğumda ineğin yanında olan Bulut, buzağının üç bacaklı olduğunu fark edince şaşkınlık yaşadı.

Ayakta durmakta ve yürümekte güçlük çeken buzağıyı emmesi için annesinin yanına kucakta taşıyarak götüren Bulut ve aile üyeleri, buzağıyı zaman zaman da evde biberonla besliyor.

Bulut ailesi, evlerinin maskotu olan, çocukların "Minnoş" olarak çağırdığı ancak yürüyebileceğine inandıkları için adını "Şifa" koydukları buzağıya protez bacak takılmasını talep ediyor.

Besici Hüsnü Kemal Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde besicilik yaptığını, böyle bir durumla ilk defa karşılaştığını anlattı.

"Şifa" adını verdikleri üç ayaklı buzağıya gerek evde gerekse ahırda bebek gibi baktıklarını söyleyen Bulut, "Doğum esnasında elimle kontrol edince buzağının bacağının birinin olmadığını fark edip şok oldum. Sonra doğumu gerçekleştirip buzağının ayağına baktığımızda ayağının olmadığını fark edince benim tüylerim diken diken oldu. Annesini ememiyor, ayakta düzgün duramıyor." dedi.

"Buzağıya protez bacak takılmasını istiyorum"

Bulut, buzağıya ayakta durması için yardım ettiğini dile getirerek, şunları anlattı:

"Buzağının üç ayağı var, bir ayak da ben oluyorum. Ona bebek gibi bakmaya başladık. Çok sorunu var, diğer danaların yanına başına bir şey gelir diye ahırda yalnız bırakmıyoruz. Sürekli yanındayım, eve götürüp bakıyorum, 24 saat onunla uğraşıyorum. Annesini emerken ayakta duramadığı için ben buzağıyı tutup destek oluyorum, bazı zamanlar da biberonla emziriyorum."

Yavrusunu iyi besleyebilmesi için annesine de özenle baktığını anlatan Bulut, şöyle konuştu:

"Şifa'nın annesine de yavrusunu iyi beslesin diye iyi bakıyorum. Diğer ineklerden süt sağıp içirdiğim Şifa'ya da iyi bakmaya çalışıyorum. Şifa'yı kucağıma alıp bakımını yapıyorum, çoğu zaman evime de götürüyorum. Şifa ahıra girerken annesinin yavrusuna bakışı benim ciğerimi parçalıyor. İnsanoğlu olsa konuşur. Buzağıya protez bacak takılmasını istiyorum. Yürümek istiyor, protez en azından ona yardımcı olur."

"Büyüyünce onu taşımakta sıkıntı yaşayacağız"

Hüsnü Kemal Bulut'un aynı binada yaşadığı kardeşinin oğlu Ünal Bulut da amcasının buzağıya bakarken zorlandığını, bazen kendisinin de ona yardımcı olduğunu ifade etti.

Buzağıyı evlerine götürüp bebek gibi baktıklarını belirten yeğen Bulut, "Sabahları annesinin yanına götürüp emziriyoruz. Sonra günün belirli saatlerinde acıkınca kendini belli ediyor. Eve getiriyoruz, evde kendi çocuğumuz, kardeşimiz gibi bakıyoruz, sütünü veriyoruz, annesine de ot veriyoruz." dedi.

Bulut, buzağının yürümek istediğini vurgulayarak, "Şifa, şu an küçük olduğundan dolayı kucağımızda götürüp getiriyoruz ama ilerleyen zamanlarda büyüyecek onu taşımakta sıkıntı yaşayacağız. Şifa bulsun diye ismini de 'Şifa' koyduk, inşallah protez bacak takılıp şifa bulur, sağlığına kavuşur." şeklinde konuştu.