Son Dakika Haberleri: Üç aydır kayıp olan hemşire Mine O'nun cesedi ormanda bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Üç aydır kayıp olan hemşire Mine O'nun cesedi ormanda bulundu - Son Dakika

Üç aydır kayıp olan hemşire Mine O'nun cesedi ormanda bulundu

6 saat önce

Almanya'da 7 Eylül'den bu yana kayıp olan bir çocuk annesi hemşire Mine O.'nun cesedi ormanlık alanda gömülü bir şekilde bulundu.

Üç aydır kayıp olan hemşire Mine O'nun cesedi ormanda bulundu, System.String[]

Almanya'da 7 Eylül'den bu yana kayıp olan bir çocuk annesi hemşire Mine O.'nun cesedi ormanlık alanda gömülü bir şekilde bulundu.


Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Duisburg kentinde 7 Eylül'den beri kayıp olan 26 yaşındaki hemşire Mine O'nun cansız bedeli ormanlık alanda gömülü halde bulundu. Beş yaşında bir çocuk annesi olan Mine'nin cesedinde yapılacak detaylı incelemenin ardından ölün nedeninin belirleneceği ifade edildi. Duisburg polisi, olayla ilgili olarak bilgi sahibi olanların polise müracaat ederek yardımcı olmalarını istedi.


7 Eylül'de aksam saatlerinde Duisburg kentinin Kasslerfeld bölgesine giden ve uzun zamandır Almanya'da yaşamayan bir arkadaşında kalmak üzere evinden ayrılan 26 yaşındaki hemşire Mine O'dan bu zamana kadar haber alınamamış, polis Mine'nin hayatından endişe edildiği için kayıplar listesinde resmini yayınlayarak bulunması için çalışma başlatmıştı. - DUİSBURG

Almanya, Eylül, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ormanlık alanda cesedi bulunan hemşirenin kocası gözaltına alındı
Son dakika: İstanbul Okmeydanı'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı, trafik yoğunluğu oluştu 'SGK'yı zarara uğratanlar' soruşturmasında serbest kalan kişi, intihar etti Otobüsten düşen kadının ölümünde araç sürücüsü tam kusurlu bulundu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 18:50:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üç aydır kayıp olan hemşire Mine O'nun cesedi ormanda bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]