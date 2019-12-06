Üç aydır kayıp olan hemşire Mine O'nun cesedi ormanda bulundu

Almanya'da 7 Eylül'den bu yana kayıp olan bir çocuk annesi hemşire Mine O.'nun cesedi ormanlık alanda gömülü bir şekilde bulundu.



Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Duisburg kentinde 7 Eylül'den beri kayıp olan 26 yaşındaki hemşire Mine O'nun cansız bedeli ormanlık alanda gömülü halde bulundu. Beş yaşında bir çocuk annesi olan Mine'nin cesedinde yapılacak detaylı incelemenin ardından ölün nedeninin belirleneceği ifade edildi. Duisburg polisi, olayla ilgili olarak bilgi sahibi olanların polise müracaat ederek yardımcı olmalarını istedi.



7 Eylül'de aksam saatlerinde Duisburg kentinin Kasslerfeld bölgesine giden ve uzun zamandır Almanya'da yaşamayan bir arkadaşında kalmak üzere evinden ayrılan 26 yaşındaki hemşire Mine O'dan bu zamana kadar haber alınamamış, polis Mine'nin hayatından endişe edildiği için kayıplar listesinde resmini yayınlayarak bulunması için çalışma başlatmıştı. - DUİSBURG