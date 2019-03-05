Son Dakika Haberleri: Üç Aylara Doğru

Üç Aylara Doğru

1 saat önce

Kırıkkale Müftüsü Şahin Yıldırım, rahmet, bereket ve mağfiret iklimi "üç aylar"a Regaib Kandili ile girileceğini bildirdi.

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Kırıkkale Müftüsü Şahin Yıldırım, rahmet, bereket ve mağfiret iklimi "üç aylar"a Regaib Kandili ile girileceğini bildirdi.

Yıldırım, yazılı açıklamasında, Allah'ın rahmet deryalarının coştuğu, af ve mağfiretinin sağanak sağanak yağdığı, feyiz ve bereketin zirveye çıktığı mübarek üç ayların 8 Mart Cuma günü başlayacağını, 7 Mart Perşembe akşamı Regaip Kandili olduğunu kaydetti.

Recep, şaban ve ramazan aylarının dini duygu ve heyecanın yoğun yaşandığı manevi bir mevsim olduğuna dikkati çeken Yıldırım, açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

Tövbe ve istiğfarda bulunma, nefis muhasebesi yapma, ruhu günahlardan arındırarak yenilenme ve salih kullardan olma için gayret sarf etme fırsatının daha çok bulunduğu bir dönemdir.
Rabbimizin sonsuz af ve mağfiretine sığınmak, hata ve günahlarımızdan arınmak, gönüllerimizi ferahlatmak, kendimizle baş başa kalarak hayatın yoğunluğu içinde ihmal ettiğimiz dünyamızı gözden geçirmek ve nefis muhasebesi yapmak için bizlere bahşedilen bu müstesna zaman dilimlerini, öze dönüş, manevi diriliş ve ahlaki yükseliş fırsatları olarak görmemiz gerekmektedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:18 Kaynak: AA

Şahin Yıldırım, Kırıkkale, Regaib Kandili, Güncel
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