Üç ayları yakınlarıyla geçirmek isteyen Suriyeliler ülkelerine gidiyor - Son Dakika
Son Dakika Genel Üç ayları yakınlarıyla geçirmek isteyen Suriyeliler ülkelerine gidiyor - Son Dakika

Üç ayları yakınlarıyla geçirmek isteyen Suriyeliler ülkelerine gidiyor

7 saat önce

Üç ayları yakınlarıyla geçirmek isteyen Suriyeliler ülkelerine gidiyor Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Kilis'e gelen Suriyeliler, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını geçirmek isteyen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısından geçişleri sürüyor.

Üç ayları yakınlarıyla geçirmek isteyen Suriyeliler ülkelerine gidiyor

KİLİS - Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Kilis'e gelen Suriyeliler, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını geçirmek isteyen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısından geçişleri sürüyor.

Üç ayları ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Azez, Soran, Aktarin, Afrin, ve El Bab gibi bölgelerdeki yakınlarının yanında geçmek için Kilis Valiliği tarafından oluşturulan online randevu sistemine kaydını yaptırıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerinden temizlenen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekatı bölgelerine giden Suriyelilerin geçişleri 2 Mart tarihinden itibaren devam ediyor. 2 bin 200 kişi bugüne kadar Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine geçti.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri güvenlik önlemi alırken, Öncüpınar Sınır Kapısı gümrük sahasına alınan Suriyeliler, burada Göç İdaresi görevlilerinin eşliğinde işlemlerini yapılıyor. İl Sağlığı Müdürlüğü tarafından 0-15 yaş grubu çocuklarının eksik aşıları yapılmasından sonra Suriyeliler, gümrük muhafaza ekiplerinin son kontrolünün ardından otobüslerle ülkelerine gönderildi.

Üç ayları yakınlarıyla geçirmek isteyen Suriyeliler ülkelerine gidiyor

Türkiye, Kilis, Azez, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:56 Kaynak: İHA
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