Son Dakika Haberleri: Üç aylık verimlilik istatistikleri açıklandı
Son Dakika Ekonomi Haber

Üç aylık verimlilik istatistikleri açıklandı

2 saat önce

Sanayide 2019 yılı ikinci döneminde, çalışan kişi başına üretim yüzde 0,22 arttı.

Üç aylık verimlilik istatistikleri açıklandı, System.String[]

Sanayide 2019 yılı ikinci döneminde, çalışan kişi başına üretim yüzde 0,22 arttı.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2019 ikinci dönemi üç aylık verimlilik istatistiklerini açıkladı. Buna göre; takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre (2018 yılı ikinci dönemine göre) yüzde 0,22 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, 2019 yılı ikinci döneminde, bir önceki döneme göre (2019 yılı birinci dönemine göre) yüzde 0,18 arttı.


Çalışılan saat başına üretim yüzde 3,88 arttı


Takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre (2018 yılı ikinci dönemine göre) yüzde 3,88 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, 2019 yılı ikinci döneminde, bir önceki döneme göre (2019 yılı birinci dönemine göre) yüzde 1,71 arttı.


En fazla artış enerjide gerçekleşti


Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) verileri incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksi, 2019 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre en fazla artış yüzde 2,32 ile enerjide gerçekleşti. - İSTANBUL

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hurda araçta ÖTV indirimi 31 Aralık'ta sona eriyor
Bülent Arınç'ın, "Ahmet Türk'ün terörle alakası yoktur" sözlerine Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu'ndan tepki geldi Son anketin ardından Kılıçdaroğlu'ndan "İttifak siyasetine devam edeceğiz" açıklaması geldi Pazar tezgahlarında yerini alan ejder meyvesi, hem şekli hem de fiyatıyla şaşırtıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 12:15:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üç aylık verimlilik istatistikleri açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]