Üç ayrı görüş T24'te tartıştı; ekonomik krizin sebebi yapısal mı politik mi?
1 saat önce
Akademisyen Ümit Akçay, gazeteci Cüneyt Akman ve T24 Ekonomi Yazarı Barış Soydan, ekonomik krizde yapısal ve politik sorunların etkilerini tartıştı.
Akademisyen Ümit Akçay
, gazeteci Cüneyt Akman ve T24 Ekonomi
Yazarı Barış Soydan, ekonomik krizde yapısal ve politik sorunların etkilerini tartıştı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:00
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