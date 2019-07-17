Son Dakika Haberleri: Üç ayrı görüş T24'te tartıştı; ekonomik krizin sebebi yapısal mı politik mi?
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Üç ayrı görüş T24'te tartıştı; ekonomik krizin sebebi yapısal mı politik mi?

1 saat önce

Akademisyen Ümit Akçay, gazeteci Cüneyt Akman ve T24 Ekonomi Yazarı Barış Soydan, ekonomik krizde yapısal ve politik sorunların etkilerini tartıştı.

Akademisyen Ümit Akçay, gazeteci Cüneyt Akman ve T24 Ekonomi Yazarı Barış Soydan, ekonomik krizde yapısal ve politik sorunların etkilerini tartıştı.
Üç ayrı görüş T24'te tartıştı; ekonomik krizin sebebi yapısal mı politik mi?
Ekonomi, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:00 
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