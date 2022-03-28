Üç ayrı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Üç ayrı kazada 3 kişi yaralandı

28.03.2022 11:01
Üç ayrı kazada 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde farklı bölgelerde meydana gelen kazalarda 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde farklı bölgelerde meydana gelen kazalarda 3 kişi yaralandı. D-400 karayolunda meydana gelen kazalarda, 3 sürücü de yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı.

Akşam saatlerinde Cumalı kavşağında meydana gelen kazada otomobil kamyona arkadan çarptı. Muhammet S.'nin kullandığı 44 DC 992 plakalı otomobil, aynı istikamete giden Volkan Y. idaresindeki 52 NB 360 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Mehet S. yaralı olarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Yine D-400 Karayolu, Kadıoğlu kavşağında sabah saatlerinde üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Hasan D.'nin kullandığı 33 CCP 61 plakalı ticari otomobil ile Yusuf Ç.'nin kullandığı 07 FD 710 plakalı cip ile Gökhan Y. idaresindeki 07 ALF 719 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası sürücü Hasan D. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Son olarak D-400 Karayolu Cumalı mahallesinde Bekir E.'nin kullandığı 35 ZJK 16 plakalı kamyonet seyir halindeyken, önünde ilerleyen tıra çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybedince yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalenin ardından sürücü Bekir E.'yi yaralı olarak hastaneye sevk etti. - ANTALYA

Üç ayrı kazada 3 kişi yaralandı
Üç ayrı kazada 3 kişi yaralandı
Üç ayrı kazada 3 kişi yaralandı
Üç ayrı kazada 3 kişi yaralandı

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SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI Antalya'da otomobil ile motosikletin karıştığı kazada bir kişi öldü Antalya'da otomobil ile motosikletin karıştığı kazada bir kişi öldü

Otomobil, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üç ayrı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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