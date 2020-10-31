Üç bakan daha Sığacık'ı ziyaret etti - Son Dakika

Üç bakan daha Sığacık'ı ziyaret etti

31.10.2020 17:49
Üç bakan daha Sığacık'ı ziyaret etti, System.String[]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sığacık'ı ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sığacık'ı ziyaret etti.

AFAD verilerine göre dün (cumartesi) Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından deniz sularının taşması sonucunda bir kişinin hayatını kaybettiği Sığacık'ta depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Öğle saatlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün ziyaretinin ardından üç bakan daha mahalleyi ziyaret etti. Sığacık'a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bölgeyi gezerek hem yetkililerden bilgiler aldı hem de vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada bölgede elektrik sorunu kalmadığını söyledi. Dönmez, "Dün itibariyle İzmir'e gelmiştik. Bugün de Seferihisar'ı yakından incelemek istedik. Enerji altyapıları açısından baktığımızda bir trafo merkezimiz sahile yakın olduğu için su altında kalmış ve bu yüzden de elektrik sağlayamamıştı. Sabah itibariyle ekiplerimizin çalışmaları neticesinde elektrik vermeye başladık. Seferihisar'da elektrik ve doğalgaz kullanmayan bir abone kalmadı" dedi.'YARALAR KISA SÜREDE SARILACAK'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bazı işyerlerinde ciddi hasarlar oluştuğunu ancak kısa sürede yaraların sarılacağını söyledi. Karaismailoğlu, "Depremin ardından tüm ekiplerimizle birlikte bölgedeyiz. Merkezde maalesef acı kayıplarımız var. Enkaz altındakileri kurtarma çalışmaları devam ediyor. Seferihisar tarihinde görülmemiş bir olay oldu ve bir nevi tsunami yaşandı. İşyerlerinde de ciddi hasarlar var ancak bir şekilde çözülür. Kısa sürede müdahale edip tüm kurumlarımızla elbirliğiyle bu işin üstesinden geliriz. Bir can kaybımız var. Bu yaraların kısa sürede sarılacağından kimsenin şüphesi olmasın. Ulaşım ve iletişimde de hiçbir sıkıntı yaşanmadı" diye konuştu.

Marina ve Sığacık Kalesi'nde bazı hasarlar oluştuğunun altını çizen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, "Depremin merkez üslerinden biri de bu bölge. Marinalar ciddi hasar aldı ve hemen giderilmesi gereken acil ihtiyaçları var. Gerekli tespitleri yaptık. Kalede de bazı ufak hasarlar oluşmuş. Kültür Vakıfları Birliği ile birlikte acilen müdahale edip yıkılma tehlikesi olan bölümleri onaracağız" ifadelerini kullandı.


Üç bakan daha Sığacık'ı ziyaret etti
Üç bakan daha Sığacık'ı ziyaret etti
Üç bakan daha Sığacık'ı ziyaret etti
Üç bakan daha Sığacık'ı ziyaret etti
Üç bakan daha Sığacık'ı ziyaret etti
Üç bakan daha Sığacık'ı ziyaret etti
Üç bakan daha Sığacık'ı ziyaret etti
Üç bakan daha Sığacık'ı ziyaret etti
Üç bakan daha Sığacık'ı ziyaret etti
Üç bakan daha Sığacık'ı ziyaret etti
Üç bakan daha Sığacık'ı ziyaret etti
Üç bakan daha Sığacık'ı ziyaret etti

Adil Karaismailoğlu, Fatih Dönmez, mehmet ersoy, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üç bakan daha Sığacık'ı ziyaret etti - Son Dakika


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