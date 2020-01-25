Üç bakan, Elazığ'da arama kurtarma çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Üç bakan, Elazığ'da arama kurtarma çalışmalarını inceledi

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6,8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ'da arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Mustafa Paşa Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Üç bakan, Elazığ'da arama kurtarma çalışmalarını inceledi, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6,8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ'da arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Mustafa Paşa Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Bakanlar Soylu, Kurum ve Koca ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Elazığ'ın merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde depremde yıkılan binada devam eden arama kurtarma çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Soylu, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Enkazdan dört ses duyduk, biri kurtuldu, üçünü kurtarmaya çalışıyoruz." dedi.

Soylu'nun açıklamasının ardından enkazdan bir kişi daha 14 saat sonra sağ kurtarıldı.

Enkaz yerinde AFAD ve UMKE ekipleri başta olmak üzere ekiplerin arama kurtarma çalışması sürüyor.

Süleyman Soylu, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:22 Kaynak: AA
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