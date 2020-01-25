Üç bakan Elazığ'daki kriz merkezinde açıklamalarda bulundu - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Son bilgi çerçevesinde, Malatya'da depremde karşılaşılan bölgelerde göçük altında kimse yok. Fakat Elazığ'da şu anda 30 vatandaşımızı arama-kurtarma çalışması devam etmektedir." dedi.

Soylu, Elazığ'daki kriz merkezinde yaptığı açıklamada, Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğünde depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa diledi

Bakan Soylu, "Malatya Afet Koordinasyon Merkezi ile sayın Valimizin verdiği son bilgi çerçevesinde, Malatya'da depremde karşılaşılan bölgelerde göçük altında kimse yok. Fakat Elazığ'da şu anda 30 vatandaşımızı arama-kurtarma çalışması devam etmektedir. Elazığ'da 405, Malatya'da 148 vatandaşımız yaralanmak suretiyle kendileri müracaat etmişler veya sağlık ekiplerimiz tarafından hastanelere sevk edilmişlerdir. Malatya'da 3, Elazığ'da 2 ağır yaralımız var." bilgisini paylaştı.

Olayın duyulduğu saat 20.55'ten bir dakika sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili bilgi verdiğini aktaran Soylu, o dakikadan itibaren kısa aralıklarla kendisini bilgilendirdiklerini anlattı.

Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu hatırlatan Soylu, geçmişte çok acı tecrübelerin yaşandığını dile getirdi. Daha önce Türkiye'de meydana gelen büyük depremlere değinen Soylu, Türkiye'nin depremle ilgili büyük ve önemli adımlar attığına, devlet olarak yaraları hep sardıklarına işaret etti.

Soylu, Sivrice'de meydana gelen depremin ilk dakikalarından itibaren Türkiye Acil Müdahale Planı'nın tıkır tıkır işlediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Depremin ardından 40 dakika içerisinde iki insansız hava aracımız, bir de insanlı keşif uçağımız bölgedeydi. Sürekli buraya ve Ankara'daki tüm merkezlerimize görüntüleri aktardılar, yıkılan ve çöken binalar dahil olmak üzere. Büyük bir irtibat sağlamaya çalıştılar. Bunun yanı sıra hemen Türkiye Acil Müdahale Planı'ndaki buraya sevk edilecek arama-kurtarma birliklerimizin tamamı harekete geçti. Toplam 616 arama-kurtarma birliğinin bir bölümü vardı, bir bölümü de varmak üzere. Şu anda İstanbul'dan da bir yolcu uçağıyla arama-kurtarma birliği buraya doğru hareket halinde. Bir kargo uçağı da çeşitli araçların ve gereçlerin buraya getirilmesi için hareket halinde. Yine bunun yanı sıra bölgedeki bütün illerimiz, bu konuda AFAD'ın planlamasına göre, Türkiye Acil Müdahale Planı'na göre buraya hazırlıklarını çıkardılar."

"Şu ana kadar yola çıkan çadır miktarı 2 bin"

Malatya'da 5 spor tesisi, 15 okul, 2 büyük kütüphane, 7 pansiyon ve tüm kamu misafirhanelerinin depremden etkilenen vatandaşın hizmetine açıldığını belirten Soylu, Malatya'nın Doğanyol ilçesinde misafirhane bulunmaması nedeniyle bölgedeki vatandaşların Malatya merkeze yönlendirildiğini söyledi.

Malatya'da 5 bin kişinin kalabileceği bir konteyner kentin olduğunu bildiren Soylu, şöyle konuştu:

"Onları yaklaşık 2-3 ay önce tamamen kalınabilecek bir noktaya getirebilmek için restorasyonunu yapmıştık. Orası da hazır halde durmaktadır. Kızılay ile beraber de gerekli koordinasyonu ve organizasyonu en üst noktada sağladığımızı ifade etmek istiyorum. Şu ana kadar yola çıkan çadır miktarı 2 bindir. Ama yaklaşık 5 bin çadır daha arkadaşlarımız tarafından sevk edilmek için hazırlanmıştır. 10 bin battaniye yola çıkmıştır. Yine ihtiyaç halinde bu battaniyelerin sayısı da artırılacaktır. Enerji konusunda herhangi bir sıkıntı depremin ilk anından itibaren yaşanmamıştır."

"Sosyal medyada panik havası yaratanlara tahkikat"

Bakan Soylu, sitem edeceği bir konunun bulunduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu konunun siyasetle ilgili değerlendirilmesini son derece yanlış bulduğumuzu söylemek istiyorum. Biz zor günümüzde birlik olmak zorundayız. Özellikle iki meseleye dikkat çekmek isterim. Başka deprem fotoğraflarını göstererek, sosyal medyada bir panik havası oluşturmaya çalışanlar, 'Şu anda Elazığ yanıyor' diye başlık atmaya çalışanlara hem sitem ediyorum hem de bu konuda gerekli tahkikatı yapacağımızı da buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. İkincisi de meseleyi siyasallaştırıp Türkiye'nin deprem konusundaki yeterliliğini tartışmaya açmak elbette belki bu saatte yapılabilecek insanlık dışı bir yaklaşımdır. Bunu üzülerek ifade etmek istiyorum. Bugün, birlik ve beraberlik içerisinde olmak günüdür."

İnsalık adına Elazığ ve Malatya'ya ulaşmak isteyenler olduğunu vurgulayan Soylu, "Bu meseleyi de iyi bir şekilde koordine etmeliyiz. Buradan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, tüm sivil toplum örgütlerine, tüm yerel yönetimlere çağrımızdır. Bu konudaki insani yardımların tamamı AFAD'ın koordinasyonu altında gerçekleşecektir. İhtiyacımız olduğunda oraya müracaat edenleri ihtiyacımız nispetinde buraya sevk edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Soylu, depremden etkilenen illere sabah itibarıyla bir nakdi kaynak gönderileceğini dile getirdi.