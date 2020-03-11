Üç Bakan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "Salgının Avrupa'daki durumu bizi dün akşamki tabloyla karşı karşıya bırakmakla büyük ihtimalle yetinmeyecektir, risk ciddidir." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dün yapılan basın toplantısının gece yarısı yapıldığını anımsatan Koca, bunun örneği az bir durum olduğuna dikkati çekti.

Koca, küresel bir nitelik kazanan koronavirüs olayında 90-91 günlük süreç boyunca tereddütsüz sergilenen şeffaflığın, güvenilir bilginin kaynağı olma sorumluluğunun kendilerine yüklediği bir ödev olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca, şöyle konuştu:

"Devlet yönetimimiz, dün pozitif bir tanı konduğu bilgisini kamuoyuna hemen vermekte tereddüt etmemiştir. Hayatın insan dışında kalan maddi tarafları anında ikinci plana konmuştur. Süreç içinde sizlerle bu şekilde başka buluşmalarımızın olması kuvvetle muhtemeldir. Bundan sonraki her buluşma, bilgi paylaşımı, dün gece ve öncesindeki süreçten farklı olmayacaktır."

Yeni koronavirüs ve diğer virüslere karşı antibiyotiklerin etkili olmadığının altını çizen Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim karış karşıya olduğumuz olayda başka bulaşıcı hastalıklarda antibiyotik diyebileceğim ilaç, hastalığın yaygınlaşmasını önleyecek, şeffaf, temiz, doğru, güvenilir bilgidir. Tahminlerin, yorumların, kendince çıkarımların bilgiyle karıştırıldığı bir ortamdayız. Toplumun diğer bireylerine kıyasla kabul edersiniz ki sizlere bir sorumluluklar düşüyor. Doğru bilgiyi verme sorumluluğumuz gibi sizin de doğru bilgiye yaygınlık kazandırma sorumluluğunuz olduğuna inanıyorum. Yanlış, maksatlı, kötü niyetli enformasyon bu tip salgınlarda en aktif bulaşıcı unsurlardır."

"Sorunu siyasal dille siyasal bir içerikle ele almadık"

Sorunun küresel, mücadelenin ise ulusal olduğunu vurgulayan Koca, bu ulusal mücadelenin güçlü bir aktörünün de medya olacağına inandığını vurguladı.

Koca, şöyle devam etti:

"Bildiğiniz üzere çarşamba olduğu gibi geçen hafta benzer şekilde ve daha sonraki günlerde olduğu gibi bugün de Bilim Kurulu toplantımızı yaptık. Toplantılarımızın ve Bilim Kurulu ile aldığımız kararların sürecin yönetimine katkısı iyi bilinmektedir. Biz sorunu siyasal dille, siyasal bir içerikle ele almadık. Bilimsel bir yöntemle ilerledik. Bilimsel veriler doğrultusunda karar verdik. Etik olarak tek kriterimiz insan sağlığı oldu.

Ülkemizde pozitif vaka çıkmasından sonra bu tutum daha üst düzeye çıkacaktır. Avrupa ile ilgili kaygılarımız doğrulandı, bunu bekliyorduk. Tanı ve izolasyon sürecini bu öngörüyle zaman kaybetmeden yaptık. Salgının Avrupa'daki durumu bizi dün akşamki tabloyla karşı karşıya bırakmakla büyük ihtimalle yetinmeyecektir. Risk ciddidir. Bugünkü toplantımızın 2 ana gündeminden biri bu oldu."

Dünyanın ve Avrupa'nın geri kalanıyla ilişkileri tümden kesmenin imkan dahilinde olmadığına işaret eden Koca, ilişkilerin en bariz olduğunu, bunlardan birinin turizm diğerinin ise ticaret olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Turizm ve ticaretten sorumlu saygıdeğer bakanlarımız, bugün Bilim Kurulu toplatımızda bizlerle birliktelerdi. Bugün konunun yurt dışı ile ilgili tarafları bilim insanları ve Bakanlığımız, bilimsel tedbirlerin her alana hakim olmasının imkanlarını tartıştılar ve kararlar aldılar.

Ticaret Bakanlığımız özellikle bu süreçte maske ve tulum gibi ekipmanların giderek fiyatlarının yükselişi ve bu süreçte Sağlık Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının bir ön iznine tabi olması kararı alınmıştı. Sayın Bakanım birazdan bu konuyu detaylı anlatmış olacak. Ben sadece bir cümle ile söylemek istiyorum. Özellikle vatandaşımızın ihtiyacının son derece önemli olduğunu ve üreticilerimizin piyasada vatandaşamızın kolay alabilir olduğu, doygunluğa ulaşmadan ihracat izninin verilmeyeceğini tüm üreticilere hatırlatmak istiyoruz. Öncelikle vatandaşımızın kolay erişebilir olmasını sağlamak gerekiyor."

Bunun dışında fuar, toplantı ve organizasyonlarla ilgili birtakım yaklaşımlar olduğunu belirten Koca, "Turizm Bakanlığımızla kültür ve sanat organizasyonlarının bundan sonraki durumuyla ilgili bir yaklaşım oldu. Ayrıca sezon açılışı yapılmamış otellerin durumuyla ilgili yine bir yaklaşım sergilendi." diye konuştu.

" Koronavirüs, tedbirlerimizden daha güçlü değildir"

Bakan Koca, dün bir pozitif vaka ile karşılaşıldığını anımsatarak, "Bir ya da birkaç vaka salgın değildir. Bu durum sadece virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir. Bu yüksek bir ihtimaldi ve gerçekleşti. Şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda yeni bir düzene sokmaktır." uyarısında bulundu.

Bu küresel soruna karşı ulusal bir mücadele verileceğini dile getiren Koca, riskin somut, tedbirlerin ise basit olduğunu belirterek, "Şunu net olarak bilmeliyiz; Koronavirüs tedbirlerimizden daha güçlü değildir." dedi.

(Sürecek)