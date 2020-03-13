Üç Bakan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya uçuşların yarın sabah 08.00'den itibaren 17 Nisan tarihine kadar durdurulacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesinde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Koronavirüs Bilim Kurulu ile yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Turhan, bir süredir dünyanın gündemini meşgul eden yeni tip Koronavirüs'ün, Türkiye'yi de bazı tedbirlerin almasına zorunlu kıldığına dikkati çekerek, "Bu salgın gündeme geldiği ilk günden itibaren Sağlık Bakanlığımız süreci sıkı bir şekilde takip ediyor. Sağlık Bakanlığımız ve Sağlık Bilim Kurulunun aldığı tedbirlerle, bir taraftan ülkemizi bu salgından koruma imkanı elde edilirken, öte yandan da soğukkanlı bir şekilde tedbirler zamanında alınarak süreç yönetiliyor." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak da bu tehlikeden korunmak için tedbirler aldıklarını aktaran Turhan, şunları söyledi:

"Hava yolu taşımacılığında, 3 Şubat'tan itibaren Çin'le, 23 Şubat'tan itibaren İran'la, 29 Şubat'tan itibaren de Irak, İtalya ve Güney Kore'yle yapılan uçuşlara yasaklama getirmiştik. Halen bu ülkelerden ülkemize uçuş yapılmamaktadır. Sadece kendi vatandaşlarını almak üzere uçakların boş gelmesine müsade edilmektedir. Şimdi de Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya uçuşlar yarın sabah 08.00'den itibaren 17 Nisan tarihine kadar durdurulacaktır. Bu tarih Sağlık Bakanlığının kararıyla ileriye veya geriye alınabilir."

D2 ve B2 belge sahibi araçlara sefer izni

Yüksek Hızlı Trenler (YHT) ve Marmaray hattı gibi toplu ulaşım araçlarında dezenfekte ve temizlik işlemlerinin sürekli olarak yapıldığını dile getiren Turhan, "Dün okulların tatil edildiğinin açıklanmasıyla birlikte otogarlarda yolcu yoğunluğu yaşanmaya başlandı. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için D2 ve B2 belge sahibi araçların da sefer yapmalarına izin verdik. Böylece yoğunluğu da ortadan kaldırmış olacağız." diye konuştu.

Turhan, 13,14 ve 15 Mart'taki Ankara- İstanbul ve İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren seferlerine ilave seferlerin koyulduğunu belirterek, "Ana hat ve bölgesel trenlere de ilave vagonlar koyuyoruz. Böylece YHT ve bölgesel trenlerde 14 bin 350 ilave yolcu kapasitesi oluşturduk." dedi.

Turhan, otobüs firmalarına ve otobüslerin mola verdikleri duraklardaki işletmelere de her türlü tedbirleri almaları için talimat verdiklerini vurguladı.

Türk ve yabancı bayraklı gemilerin son 10 liman bilgilerine bakılacak

Deniz taşımacılığında ise Türkiye'deki limanlara gelen gemiler tarafından yapılan sağlık bildirimleriyle risk değerlendirmelerinin yapıldığını ifade eden Turhan, bu değerlendirme sonucunda gemilerin, liman demir sahasında Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünce kontrol edildiğini, sahil sıhhiye tarafından verilen "geminin ülkeye girişinde sorun olmadığını gösteren belge" düzenlenmeden hiçbir temasa müsaade edilmediğini söyledi.

Türkiye limanlarına gelen gemilerin limana gelmeden 24 saat önce yapması gereken gemi geliş bildirim yükümlüğünü 48 saate çıkardıklarını belirten Turhan, şöyle dedi:

"Ülkemize giriş yapacak Türk ve yabancı bayraklı gemilerin son 10 liman bilgileri alınarak, son 10 limanında Çin, İran, İtalya, Almanya, İsveç, Hollanda, Fransa, İspanya, Danimarka, Norveç, Belçika, Tayland, Japonya, Güney Kore, Hong Kong ve Singapur limanlarına uğrak yapması veya bu ülke vatandaşlarının son 14 gün içerisinde gemiye katılımlarının tespit edilmesi halinde, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüyle koordineli olarak gerekli işlemler yürütmektedir."

Turhan, 23 Şubat 2020'de saat 17.00 itibariyle Türkiye ile İran arasındaki tüm kara ve demir yolu geçişlerinin durdurulduğunu ve buradaki ticaretin de aksamaması için İran üzerinden yapılan kara yolu taşımacılığını da Gürcistan'a kaydırdıklarını sözlerine ekledi.