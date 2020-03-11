Üç bakanın katılımıyla yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Üç bakanın katılımıyla yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sürüyor - Son Dakika

Üç bakanın katılımıyla yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sürüyor

7 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı devam ediyor.

Üç bakanın katılımıyla yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sürüyor, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde saat 13.30'da başlayan toplantıda, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmesinin ardından sağlık, turizm ve ticaret alanındaki önlemler ele alınıyor.

Bakan Koca başkanlığında, Bakan Ersoy ve Pekcan'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu da iştirak ediyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından üç bakan, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:58 Kaynak: AA
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