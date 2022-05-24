Üç bakanlık artan kira fiyatları için bir araya geliyor - Son Dakika
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Üç bakanlık artan kira fiyatları için bir araya geliyor

24.05.2022 11:34
Üç bakanlık artan kira fiyatları için bir araya geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı kira artış oranlarına ilişkin düzenleme için bugün bir araya gelecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı kira artış oranlarına ilişkin düzenleme için bugün bir araya gelecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında saat 19.00'da yapılacak toplantıya Bakan Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Hazine ve Maliye Bakanlığından bakan yardımcısı düzeyinde katılım sağlanacak.

Kira artış oranları ve kiralama hükümlerine ilişkin düzenlemenin görüşüleceği toplantıda, Ticaret Bakanlığı ve TBMM'den ilgililerin de hazır bulunması bekleniyor.

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3 bakanlık devreye girdi: Kira artışlarıyla ilgili toplantı yapılacak 3 bakanlık devreye girdi: Kira artışlarıyla ilgili toplantı yapılacak Kira artışlarıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında bugün saat 19.00'da bir toplantı yapılacak. Kira artışlarıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında bugün saat 19.00'da bir toplantı yapılacak. Sinop'un tarihi dokusu ortaya çıktı Sinop'un tarihi dokusu ortaya çıktı
Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, İklim Değişikliği, Adalet Bakanlığı, Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

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