ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık , Polis Müzesi'nde düzenlenen "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu, Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü" imza töreninde konuştu.

Bakan Yanık: " Çocuk ve gençlerle alakalı hiçbir meseleyi herhangi bir şekilde ihmal etmek şansına sahip değiliz"

Özer: 'Hiçbir bağımlılığa feda edecek, hiçbir terör örgütüne teslim edecek tek bir gencimiz yok'

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 'Hiçbir terör örgütüne teslim edecek, kaybedecek tek bir gencimiz yok'

Kaynak: İHA

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