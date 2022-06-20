Bakan Yanık: "Çocuk ve gençlerle alakalı hiçbir meseleyi herhangi bir şekilde ihmal etmek şansına sahip değiliz"
ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Polis Müzesi'nde düzenlenen "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu, Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü" imza töreninde konuştu.
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