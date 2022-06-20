Bakan Yanık: "Çocuk ve gençlerle alakalı hiçbir meseleyi herhangi bir şekilde ihmal etmek şansına sahip değiliz" - Son Dakika
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Bakan Yanık: "Çocuk ve gençlerle alakalı hiçbir meseleyi herhangi bir şekilde ihmal etmek şansına sahip değiliz"

20.06.2022 14:25

Bakan Yanık: "Çocuk ve gençlerle alakalı hiçbir meseleyi herhangi bir şekilde ihmal etmek şansına sahip değiliz" Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Polis Müzesi'nde düzenlenen "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu, Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin...

Bakan Yanık: "Çocuk ve gençlerle alakalı hiçbir meseleyi herhangi bir şekilde ihmal etmek şansına sahip değiliz"

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Polis Müzesi'nde düzenlenen "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu, Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü" imza töreninde konuştu.

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yanık: 'Çocuk ve gençlerle alakalı hiçbir meseleyi herhangi bir şekilde ihmal etmek şansına sahip değiliz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Yanık: "Çocuk ve gençlerle alakalı hiçbir meseleyi herhangi bir şekilde ihmal etmek şansına sahip değiliz" - Son Dakika
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