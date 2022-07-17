Üç bant bilardo turnuvası sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Üç bant bilardo turnuvası sona erdi

17.07.2022 23:46

Yarı final ve final müsabakaları Müsabakaları izleyen vatandaşlar Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar'ın konuşması Turnuvada şampiyon olan Malatyalı bilardocu Erkan Aktı'nın konuşması Milli bilardocu Arzu Gök'ün konuşması Ödül töreni ŞIRNAK (AA) – Şırnak'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli...

Yarı final ve final müsabakaları

Müsabakaları izleyen vatandaşlar

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar'ın konuşması

Turnuvada şampiyon olan Malatyalı bilardocu Erkan Aktı'nın konuşması

Milli bilardocu Arzu Gök'ün konuşması

Ödül töreni ŞIRNAK (AA) – Şırnak'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 3 bant bilardo turnuvası sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, yaptığı açıklamada, düzenlenen turnuvayla birçok sportif faaliyetle öne çıkan kentin bilardo da adından söz ettirdiğini söyledi.

Şırnak'ın spor kenti olma yolunda hızla ilerlediğini ifade eden Ayar, "15 Temmuz kapsamında yapılan bir organizasyondu ama bir Türkiye şampiyonasını anımsatan büyük bir organizasyon hazzını verdi. Artık bilardoda da Şırnak iddialı." dedi.

Turnuvada şampiyon olan Malatyalı bilardocu Erkan Aktı ise 25 yıldır bilardo oynadığını ve bölge turnuvalarına katıldığını dile getirdi.

Şırnak'a ilk defa geldiğini aktaran Aktı, "Turnuva çok güzel geçti. Malatya'dan arkadaşımla beraber finalde oynamamız çok güzeldi ve kıran kırana geçen bir maç oldu. Benim için çok güzel bir turnuva oldu." diye konuştu.

Milli bilardocu Arzu Gök de turnuvaya katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu, Şırnak'ın artık terörle değil sporla anılmaya başlandığını belirterek, şunları söyledi:

"Şırnak'ta hem ulusal hem de uluslararası tenis turnuvaları yapıldı. Sporla ilişkili bir şehir. Şırnak eskisi gibi değil, doğu eski doğu değil, herkesin ziyaret edebileceği bir şehir. Bilardo turnuvası da çok başarılı geçti. Bilardo turnuvası ilk defa yapıldı ve çok güzel bir turnuva oldu."

İki gün süren turnuvaya 12 ilden 104 sporcu katıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Şırnak'ta hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı Son dakika haberi! Şırnak'ta hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA

Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üç bant bilardo turnuvası sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:41 Rusya'dan Ukrayna'ya Kırım üzerinden gözdağı: Saldırırsanız kıyamet günü gelir
23:08 Eğitimci Arıkan ve şoförünü öldüren katil zanlısı Ufuk Akçekaya tutuklandı!
23:05 Ünlü yönetmen Erden Kıral yaşamını yitirdi
22:22 Erdoğan'ın çevirmenine "Hanım kızımız" diyen Kılıçdaroğlu'na Bakan Varank'tan ilginç tepki
22:08 Galatasaray'dan transfer atağı! Florian Grillitsch ve Leo Dubois'i renklerine bağladı
21:22 Yürek yakan detay! Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen evlilik hazırlığı yapıyordu
20:15 Şaşkınlık yaratan olay! Yabancı uyruklu 2 kadın gölet parkında yüzen kazları çaldı
19:46 Sibel Can konserinde olay çıkaran Edremit Belediye Başkanı'ndan ilk açıklama: "Hoş geldiniz" demek istedim
19:44 Lazar Markovic, Süper Lig'e geri dönüyor! Gaziantep FK transferde sona geldi
18:37 Manchester United, Lisandro Martinez'i renklerine bağladı! Ajax'a 57 milyon euro ödenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 23:53:27. #1.13#
SON DAKİKA: Üç bant bilardo turnuvası sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement