Üç baraj Mersin'e can suyu verecek - Son Dakika

Üç baraj Mersin'e can suyu verecek

16.10.2020 13:04
Üç baraj Mersin'e can suyu verecek, System.String[]

MERSİN'de yapımı süren Sorgun, Aksıfat ve Pamukluk barajları tamamlandığında bölgeye can suyu olacak.

MERSİN'de yapımı süren Sorgun, Aksıfat ve Pamukluk barajları tamamlandığında bölgeye can suyu olacak. Tarım arazilerinin yanı sıra kentin içme suyunu da temin edecek barajlar, aynı zamanda bölge insanına ek gelir sağlayacak.

Sulama, içme suyu ve enerji üretimi maksadıyla inşa edilen ve tamamlandığında 83 metre gövde yüksekliğine ulaşacak Aksıfat Barajı'nda çalışmalar devam ediyor. Silifke ilçesinde çalışmaları devam eden barajın tamamlanması ile 89 bin 780 dekar tarım arazisinin sulanması ve Silifke ve Erdemli ilçelerine bağlı yerleşim yerlerine içme suyu temini sağlanacak. 60.62 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olacak Aksıfat Barajı'nın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak. Projenin 2021 yılında tamamlanması yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık yaklaşık 198 milyon 500 bin TL gelir artışı ve yörede 8 bin 978 kişiye de istihdam alanı sağlanması hedefleniyor.

MİLLİ EKONOMİYE GELİR ARTIŞI SAĞLAYACAKErdemli ilçesinin 45 kilometre kuzeybatısında, Sorgun Mahallesi'nin güneyinde, Sorgun Deresi (Alata Çayı) üzerinde inşa edilen Sorgun Barajı da tamamlanması ile 60 bin dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Temelden yüksekliği 109 metre olan barajı 53,1 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olacak baraj, kurulacak enerji santrali ile yıllık yaklaşık 38 milyon kilowatt saat enerji üretimi sağlanacak. Barajın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarımla birlikte hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlanacak. Yaklaşık 53 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olacak bu barajda depolanacak su ile Çiriş, Gücüş, Çiftepınar, Dağlı, Tömük, Çamlı, Fakılı, Karahıdırlı, Pınarbaşı, İlemin Kösbucağı, Arslanlı, Hüsametli, Kayacı ve Köypınarı mahallelerine ait arazilere sulama suyu temin edilecek. Projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 83 milyon 622 bin TL gelir artışı sağlanması hedefleniyor.184 BİN DEKAR ARAZİ SULANACAKTarsus ilçesinde yapımı süren Pamuklu Barajı'nın hizmete girmesiyle 282 milyon metreküp su depolanarak, yaklaşık 184 bin dekar arazi sulanacak. Tarsus ilçesinin 30 kilometre kuzeybatısındaki Berdan Nehri'nin Pamukluk Çayı ve Cehennem Deresi kolu üzerinde sulama, içme suyu ve enerji maksatlı Pamukluk Barajı 2021 yılında tamamlanması hedefleniyor.Yıllık 282 milyon metreküp su depolama hacmine ve yıllık 128 milyon metreküp içme suyu kapasitesine sahip olacak Pamukluk Barajı'nın tamamlanması ile 184 bin dekar zirai araziye sulama suyu temin edilecek. Ayrıca baraj kapsamında Mersin, Tarsus, Yenitaşkent, Bağcılar, Huzurkent, Dorukkent, Arpaçsakarlar, Yalınayak, Çiftlikköy, Atalar, Bahşiş ve Yeşiltepe mahallerine 2060 yılına kadar içme suyu temini sağlanacak. Hem sulama hem içme suyu amaçlı yapılan Pamukluk Barajı'ndan yılda 68 milyon kilovat saat enerji üretilecek.

Bu arada AK Parti Mersin Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfü Elvan'da sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Sorgun ve Aksıfat Barajlarımızı 2021 yılında tamamlayacağız. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ve Bakan Yardımcımız Fatih Metin'e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Pamukluk Barajını bu yılsonu itibariyle bitiriyoruz. 2021 yılının ilk çeyreğinde su tutmaya başlayacak. Hayırlı olsun" dedi.


Üç baraj Mersin'e can suyu verecek
Üç baraj Mersin'e can suyu verecek
Üç baraj Mersin'e can suyu verecek
Üç baraj Mersin'e can suyu verecek
Üç baraj Mersin'e can suyu verecek

Enerji, Sorgun, Mersin, Baraj, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üç baraj Mersin'e can suyu verecek - Son Dakika

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