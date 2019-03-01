Üç Başkandan Kırsala Destek Sözü

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer Eskişehir Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek üreticiler ile bir araya geldiler.

Yeni dönemde kırsal kalkınmaya çok daha fazla destek olacaklarını yenileyen Başkanlar, ülkenin dar boğazdan kurtulması için her alanda üretime geçilmesi gerektiğinin altını çizdiler.

Üreticiler ile buluşmada konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Tepebaşı Belediyesi olarak her zaman üreticinin yanında olmaya, onlarla istişare yapmaya gayret ediyoruz. Bu konuda hiç bir siyasi beklentimiz olmadı. Ülkemiz bir tarım diyarı olmasına rağmen, pazarda fiyatlar cep yakıyorsa ve üreticimiz emeğinin karşılığını tam anlamıyla alamıyorsa, bu işte büyük bir yanlışlık var demektir. Yanlış tarım politikaları yüzünden zor zamanlar geçiren üreticilerimize destek olmak için Cumhuriyet Sebze Hali'ni, Sakintepe Soğuk Hava Deposu'nu üreticilerimizin hizmetine sunduk. Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu'nun ve Ulusal Küçükbaş Konseyi'nin kurulmasına öncülük ettik. Bu sayede Eskişehir ve bölge üreticileri, ürünlerini piyasaya elverişli şartlar ile sunma imkanı buldu. Aldığımız geri dönüşlerden anlıyoruz ki güzel bir iş yapmışız. Tarımsal üreticilerin desteklenmesi konusunda Tepebaşı Belediyesi olarak elimizden geleni yapmaya ve çiftçilerimize katkı sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Odunpazarı Bölgesinde kırsalda önemli projeler ürettiklerini ifade eden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt "2014 yılında çıkan bütün şehir yasası ile belediyelerden kırsal alanda çalışma yapılması istendi. Odunpazarı Belediyesi'nin sorumluluğuna 50 mahalle ilave edildi. Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz 5 yıl içerisinde çok önemli ve farklı yatırımlar yaptı. Solucan Gübresi Tesisimiz kuruldu. Üreticiler ile sürekli temas içerisindeyiz. Son olarak Arı Köy Tesisimiz ile arıcılık eğitimleri veriyoruz. Eskişehir Ticaret Borsası ile ilişkilerimiz doğru bir şekilde ilerliyor. Birlikte üreterek, birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi'nin kırsalda büyük projeler ile çiftçinin yüzünü güldürdüğünü ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise, "Köylerin kalkınmasına 1923 yılından itibaren çok önem verilmiştir. Ancak şimdi köylerimize baktığımızda durum hiç iç açıcı değil. Çiftçimiz desteklenmediği için köylerimiz perişan bir durumda. Ekilebilir araziler azalmış, genç nüfus kente göç etmiş. Bu yüzden de ülke olarak dışa bağımlı bir ülke durumuna geldik. Eskişehir'de tarım politikasını geliştirmek adına önemli çalışmalar yapıyoruz. Sakarya Vadisinde İpek böcekçiliğini geliştirmek için çalışmalar gerçekleştirdik. Koza Birlik ile işbirliği yaparak dut ağacı ve fidanları dağıttık. Oluşturulan kooperatifler ile Park Bahçeler Tesislerimizde fidan ve fide yetiştirdik" dedi. Dağıtılan milyonlarca domates ve marul fidesiyle Sarıcakaya ve Mihalgazi'de üreticiye büyük destek verdiklerini hatırlatan Büyükerşen "2019 yılında da bu desteklerimiz artarak devam edecek. Sarıcakaya ve Mihalgazi tarıma 4 mevsim uygun ilçelerimiz. Buralar başta olmak üzere tüm ilçelerimize bu projelerimizi yayacağız. Ayrıca Bozan'da başladığımız hayvancılığı destekleme projelerimize yenilerini ekleyeceğiz. Kısacası kırsalda yaşayan hemşehlerimiz desteklerimiz ile rahat bir nefes alacak, tekrar üretir hale gelecek" dedi.

Üreticilerin sorularını da yanıtlandıran Başkanlar, misafirperverliği dolayısıyla Ticaret Borası Başkanı Ömer Zeydan ve ekibine de teşekkür etti.