Son Dakika Haberleri: Üç bin öğrenciye yardım sağladı
Son Dakika Güncel Üç bin öğrenciye yardım sağladı

Üç bin öğrenciye yardım sağladı

7 saat önce

Bismil ilçesinde özel bir okulda öğretmenlik yapan Engin Akyol, 3 bin öğrenciye giyim ve kırtasiye yardımı sağladı.

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Bismil ilçesinde özel bir okulda öğretmenlik yapan Engin Akyol, 3 bin öğrenciye giyim ve kırtasiye yardımı sağladı.

Öğretmen Akyol yaptığı açıklamada, yıl içinde yaptığı çalışmalar sayesinde dezavantajlı öğrencilere destek sağladığını işaret ederek, şunları söyledi:

"Hayırseverlerin desteğini umut bekleyen yüzlerce insana yetiştirmeye ilke edinmeye ve umut ışığı olma adına gönül koydum. Karınca misali hayırseverlerin desteği ile ayakkabı, kitap, giyim, gıda kolisi gibi çalışmalar yapmaktayım. Çocuklardaki bu güzel duygu ve sevinç her şeye bedeldir."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:14 Kaynak: AA
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