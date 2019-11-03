Üç bin öğrenciye yardım sağladı

Bismil ilçesinde özel bir okulda öğretmenlik yapan Engin Akyol, 3 bin öğrenciye giyim ve kırtasiye yardımı sağladı.

Öğretmen Akyol yaptığı açıklamada, yıl içinde yaptığı çalışmalar sayesinde dezavantajlı öğrencilere destek sağladığını işaret ederek, şunları söyledi:

"Hayırseverlerin desteğini umut bekleyen yüzlerce insana yetiştirmeye ilke edinmeye ve umut ışığı olma adına gönül koydum. Karınca misali hayırseverlerin desteği ile ayakkabı, kitap, giyim, gıda kolisi gibi çalışmalar yapmaktayım. Çocuklardaki bu güzel duygu ve sevinç her şeye bedeldir."