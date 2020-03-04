Üç bin ziyaretçi Bilecik'in tarihi yerlerini gezecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üç bin ziyaretçi Bilecik'in tarihi yerlerini gezecek - Son Dakika

Üç bin ziyaretçi Bilecik'in tarihi yerlerini gezecek

6 saat önce

İnegöl Belediyesinin gerçekleştirmiş olduğu Kültür ve Tarih gezileri kapsamında Bilecik iline gelecek olan 3 bin ziyaretçinin ilk kafilesi Bilecik'e geldi.

Üç bin ziyaretçi Bilecik'in tarihi yerlerini gezecek, System.String[]

İnegöl Belediyesinin gerçekleştirmiş olduğu Kültür ve Tarih gezileri kapsamında Bilecik iline gelecek olan 3 bin ziyaretçinin ilk kafilesi Bilecik'e geldi.


Bilecik'in tarihi ve kültürel değerlerinin anlatıldığı Yaşayan Şehir Müzesi ile Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, yurt içinden ve yurt dışından konuklarını ağırlamaya devam ediyor. İnegöl Belediyesi tarafından gerçekleştirilen programda Bilecik'e gelen ziyaretçi grubu, ilk önce Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesini gezerek, yetkililerden bilgi aldı daha sonra da Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini gezdiler. Şeyh Edebali Türbesinde dua eden ziyaretçiler daha sonra Tarih Şeridini gezerek, hatıra fotoğrafları çektirdi. Bilecik'in tarihi ve kültürel değerlerinin anlatıldığı programda Bilecik Belediyesi Görevli Rehberleri, konuklarına bilgiler aktardı. Ziyaretçiler de gerçekleştirilen ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, belediye görevlilerine teşekkür etti. - BİLECİK

İnegöl Belediyesi, Bilecik, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:51 Kaynak: İHA
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