Üç "Bölge Kalkınma İdaresi" başkanlıklarının görev süresi uzatıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi başkanlıklarının görev süresi 8 Haziran 2026'ya kadar uzatıldı.

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