Son Dakika Haberleri: Üç Boyutlu Doğal Afet Dersi

Üç Boyutlu Doğal Afet Dersi

31 dakika önce

Samsun'da sosyal bilgiler öğretmenliği yapan Ahmet Demir, derste doğal afetler konusunu 3 boyutlu maketlere yansıtarak hem öğrencilerin konuları daha iyi anlamalarını hem de unutmamalarını sağlıyor.

Üç Boyutlu Doğal Afet Dersi, System.String[]
Samsun'da sosyal bilgiler öğretmenliği yapan Ahmet Demir, derste doğal afetler konusunu 3 boyutlu maketlere yansıtarak hem öğrencilerin konuları daha iyi anlamalarını hem de unutmamalarını sağlıyor.

Samsun 30 Ağustos İmam Hatip Ortaokulunda sosyal bilgiler öğretmenliği yapan Ahmet Demir, derste doğal afetler konusunu öğrencilere ilginç bir yöntemle anlatıyor. Heyelan, sel, deprem ve çığ gibi doğal afetleri 3 boyutlu olarak maketlere yansıtan Demir, daha fazla gerçeklik olması için ayrıca su ve toprak kullandı. Demir, bu yöntemle öğrencilerin derste anlatılan konuları daha iyi anlamaları ve doğal afetlerin nedenlerini unutmamalarını sağlıyor.

"Öğrenciler maketler sayesinde konuları daha iyi anlıyor"

Demir, derste öğrencilere doğal afetleri daha iyi anlatmak ve akılda kalıcılığı sağlamak için 3 boyutlu olarak maket üzerinde doğal afetleri yansıtmaya çalıştığını söyledi. Maketler sayesinde soyut kavramları somutlaştırarak öğrencilerde öğrenmeyi kalıcı hale getirmeye çalıştığını ifade eden Demir, "Maketlerimizde fon kartonu, kağıt, boya, strafor köpükleri kullandık. Bunları bir tabla üzerine yerleştirdik. Su ve toprak kullanarak da doğal afetlerin oluşumunu gerçekleştirdik. Maketlerimizde heyelan, sel, çığ, deprem gibi doğal afetlerin oluşumunu ve alınabilecek tedbirleri anlattık. Maket sayesinde doğal afetler konusunu öğrencilerimizin daha iyi anladığını, daha çok sevdiğini ve daha ilgili olduklarını gözlemledim" dedi.

Öğrenciler ise öğretmenlerinin geliştirdiği maketler sayesinde konuları daha iyi anladığını ve sınavlara daha iyi çalıştıklarını kaydetti. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 08:56 Kaynak: İHA

Ahmet Demir, Samsun, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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