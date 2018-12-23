Üç Boyutlu Nakışla Türk El İşini Dünyaya Tanıtıyor
1 saat önce
İğne oyalarını kumaşa uygulayarak yaptığı üç boyutlu nakış ile Selçuklu ve Osmanlı dönemindeki kırkyama tekniği kullanarak ürettiği el emeği çalışmalarıyla büyük beğeni toplayan Müberra Gülöksüz, öğrendiklerini yurt dışında katıldığı sergiler, konferanslarla gelecek nesillere aktarmaya...
İğne oyalarını kumaşa uygulayarak yaptığı üç boyutlu nakış ile Selçuklu
ve Osmanlı dönemindeki kırkyama tekniği kullanarak ürettiği el emeği çalışmalarıyla büyük beğeni toplayan Müberra Gülöksüz, öğrendiklerini yurt dışında katıldığı sergiler, konferanslarla gelecek nesillere aktarmaya çalışırken Türkiye
'de de yeni çıraklar yetiştirmek istiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:50 Kaynak: Youtube
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