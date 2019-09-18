"Üç boyutlu öğretim materyalleri üretmek istiyoruz"

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, bilginin sevgiyle buluştuğu bir üniversite ortaya çıkarmaya çalıştıklarını belirterek, "Biz dijitalleşmeyi eğitim öğretimin içerisine sokmak istiyoruz. 3 boyutlu öğretim materyalleri üretmek istiyoruz." dedi.

Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rektörlüğü döneminde, öncelikli hedefinin Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin dinamik, üretken ve huzurlu ortamını sağlayarak, öğrencilere en iyi eğitim öğretim imkanlarını hazırlamak olduğunu söyledi.

Akdeniz Üniversitesi öğretim görevlilerince yapılan bir araştırmada "MSKÜ öğrencilerinin üniversite yönetiminden en fazla memnun olduğu üniversite" sonucunun çıktığı sonucunu paylaşan Çiçek, "Üniversiteler arasında hızla yükselen ilk 10 üniversiteyiz. Öğrencilerimizin yerleşkemizde daha fazla zaman geçirmelerini sağlamak için yeni alanlar oluşturduk." diye konuştu.

Yıl içerisinde çok sayıda sosyal aktivite gerçekleştirdiklerini aktaran Çiçek, bu yılda yerleşke içinde bir alanı açık hava sineması olarak düzenlediklerini, önümüzdeki haftadan itibaren de bu alandaki film gösterimlerinin başlayacağını bildirdi.

"Projeye önem veriyoruz"

Proje üretilmesini teşvik ettiklerini ve bunu önemsediklerini dile getiren Çiçek, şöyle konuştu:

"Bir önceki yıla göre TÜBİTAK'a yapılan proje başvusuru sayımız arttı. Bu yıla kadar TÜBİTAK 1001 Projelerinde üniversitemiz ya sıfır ya bir çekiyordu. Ancak biz bu yıl 3 proje aldık ve bir tanesi daha değerlendirmede. Biz şuan da 11. sıradayız. Daha önceden 60'ıncı olan üniversitemiz 11. sıralara kadar yükselmiş oldu. Bunun yanı sıra yurt dışı proje çalışmalarımız da devam ediyor. Biz proje hazırlama ve kabul görme açısından çok ciddi bir yol katettik. "

Bu yıl yüksek lisans ve doktora öğrencileri için de proje dersi koyduklarını ifade eden Çiçek, bunun meyvelerini de 2 yıl içerisinde almayı hedeflediklerini kaydetti.

Dijitalleşmenin öğretimde olumlu kullanılması için çalıştıklarını vurgulayan Çiçek, "Biz dijitalleşmeyi eğitim-öğretimin içerisine sokmak istiyoruz. Üç boyutlu öğretim materyalleri üretmek istiyoruz. Mesela bir Tıp eğitimi. Bir iskelet yapısı, bir vücudun yapısı, bir kafatası yapısını 3 boyutlu olarak öğrencilerin gözlüklerle takip ettiği, hocaların tahtalar da anlattığı 3 boyutlu görüntülerle izlemelerini istiyoruz. Bunu daha sonra mühendislik ve diğer dallara da yaymak istiyoruz. Bununla ilgili akademik ve teknik alt yapıyı oluşturmak üzere hızla çalışmalara başladık." şeklinde konuştu.