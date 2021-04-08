Üç büyük projenin açılışı için Kartal'da geri sayım başladı - Son Dakika

Üç büyük projenin açılışı için Kartal'da geri sayım başladı

08.04.2021 13:56
Üç büyük projenin açılışı için Kartal'da geri sayım başladı, System.String[]

Genç, dinamik, yenilikçi bir yönetim anlayışıyla Kartal'ı canlandırmaya yönelik faaliyetlerine aralıksız devam eden Kartal Belediyesi, ilçeye kazandıracağı Mehmet Ali Büklü Meydanı, Dragos Su Sporları Merkezi ile Aşevi ve Gıda Bankası projelerinde sona yaklaştı.

Genç, dinamik, yenilikçi bir yönetim anlayışıyla Kartal'ı canlandırmaya yönelik faaliyetlerine aralıksız devam eden Kartal Belediyesi, ilçeye kazandıracağı Mehmet Ali Büklü Meydanı, Dragos Su Sporları Merkezi ile Aşevi ve Gıda Bankası projelerinde sona yaklaştı.

Kartal'a yeni bir kimlik kazandırmak, yaşayan bir kenti fark edilir hale getirmek ve hizmeti vatandaşların ayağına götürmek

amacı ile Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in öncülüğünde başlatılan üç yeni proje daha Kartallı vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Kartal'ı yelken kürek ve yüzme gibi su sporları aktivitelerinin yapılacağı bir merkez haline getirebilmek amacı ile başlatılan "Dragos Su Sporları Merkezi", günlük en az 10 bin kişiye yemek, aylık 2 bin 500 kişiye ise kuru erzak yardımının yapılacağı "Aşevi ve Gıda Bankası" ile ilçedeki sosyalleşme alanlarına bir yenisinin daha ekleneceği "Mehmet Ali Büklü Meydanı" açılış için gün sayıyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de tamamlanma aşamasında olan üç proje alanını beraberindeki teknik ekip ile birlikte ziyaret ederek, çalışmaları yakından inceledi, son durumları ile ilgili bilgi aldı.

"Bu alan ile Kartal'da spor bilincini ve aktivitelerini de artıracağız"

İlk olarak Orhantepe Dragos sahilinde yer alan Dragos Su Sporları Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Gökhan Yüksel, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada açılış müjdesini vererek, "Dragos Su Sporları Merkezimizi bu yaz itibari ile komşularımızın hizmetine sunacağız. Merkezimiz açıldığında; 7'den 77'ye tüm Kartallılara hizmet verecek. Genç, yaşlı, çoluk çocuk tüm komşularımızın sporun farklı alanlarında yer alabilecekleri, yapısı itibarı ile spora ve sporcuya uyumlu bir kent oluşturma düşüncemizin ürünlerini elde edebileceğimiz bir yer olacak. Bu alan ile Kartal'da spor bilincini ve aktivitelerini de artıracağız." dedi.

"Sanatsal ve kültürel aktivitelerin yapılabileceği yepyeni bir alan"

Başkan Yüksel'in ziyaret ettiği ikinci proje alanı ise Esentepe Mahallesi'nde yer alan Mehmet Ali Büklü Meydanı proje alanı oldu. Burada da çalışmaların son durumu ile alakalı incelemelerde bulunan Başkan Yüksel, modern bir kent anlayışının olmazsa olmaz park ve meydanlarını ilçede büyük oranda artırdıklarını dile getirerek burada da açılış için son hazırlıkların yapıldığını belirtti. Başkan Yüksel, "Spordan kültür sanata, sokaklarımızdan meydanlarımıza, en ufak detayına kadar komşularımızın ihtiyaçlarını gözeterek ve ilçemizin kent dokusunu koruyarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mehmet Ali Büklü Meydanı'nda da sona yaklaştık. Peyzaj çalışmalarını tamamladığımız meydanımızda; 625 metrekare açık oturma alanı, 632 metrekare yeşil alan, 286 metrekare kütüphane ve kültürel ve sanatsal aktivitelerin yapılacağı amfi tiyatro konsepti olacak." dedi.

Günde 10 bin kişiye sıcak yemek, ayda 2 bin 500 kişiye kuru erzak yardımı

Son olarak sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak Kartal Esentepe'de bir ilki yaşatacak olan Aşevi ve Gıda Bankası" proje alanına giden Başkan Yüksel ve beraberindeki heyet, birkaç aylık kısa bir sürede tamamlanma aşamasına gelen çalışmaları yerinde inceledi. "Yardımlaşma, dayanışma geleneğimizin bir sonucu olarak AŞ evleri de kültürümüzün çok önemli bir parçası. Toplumdaki birlik ve beraberlik ruhunu yeniden şahlandırmak, paylaşmanın bereketini yeniden yaşatmak için kadim kültürümüzün zenginliklerinden besleniyoruz." diyen Başkan Yüksel konuşmasının devamında, "Aşevimiz günlük 10 bin kişiye yemek verme kapasitesine sahip olmakla birlikte, acil durumlarda bu sayı 20 bin kişilik yemek verme kapasitesine kadar çıkabilecek. Gıda bankası ise aylık 2 bin 500 kişiye kuru erzak yardımı yapabilme kapasitesine sahip olacak. 900 metrekare inşaat alanına sahip olan ve tamamlanma aşamasında olan projenin 300 metrekaresi gıda bankasını, 600 metrekarelik alan ise idari bölümler ile aşevi alanını oluşturuyor" dedi. - İSTANBUL

Üç büyük projenin açılışı için Kartal'da geri sayım başladı
Üç büyük projenin açılışı için Kartal'da geri sayım başladı
Üç büyük projenin açılışı için Kartal'da geri sayım başladı
Üç büyük projenin açılışı için Kartal'da geri sayım başladı
Üç büyük projenin açılışı için Kartal'da geri sayım başladı

Kartal Belediyesi, Gökhan Yüksel, Su Sporları, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üç büyük projenin açılışı için Kartal'da geri sayım başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fatih Terim'e Bodrum'da başkanlık teklifi yapan camianın büyükleri, mayısta aday olması için bir teklif daha yaptı Fatih Terim'e Bodrum'da başkanlık teklifi yapan camianın büyükleri, mayısta aday olması için bir teklif daha yaptı Merkez Bankası rezervleri bir haftada 3,2 milyar dolar azaldı Merkez Bankası rezervleri bir haftada 3,2 milyar dolar azaldı Aydın'da kaybolan genç kadının cansız bedeni İzmir'de bulundu Aydın'da kaybolan genç kadının cansız bedeni İzmir'de bulundu Yönetim nedeniyle adeta esir kampında yaşayan lüks site sakinleri, bu defa da 'basın cezası' yedi Yönetim nedeniyle adeta esir kampında yaşayan lüks site sakinleri, bu defa da 'basın cezası' yedi Tecavüze uğrayıp ormana gömülmüştü! Ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan eski eşe şaşırtan beraat kararı Tecavüze uğrayıp ormana gömülmüştü! Ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan eski eşe şaşırtan beraat kararı Müge Anlı'da şoke eden iddia sonrası ortalık karıştı: Fidan, Pınar'ın cinsel organının fotoğrafını çekti Müge Anlı'da şoke eden iddia sonrası ortalık karıştı: Fidan, Pınar'ın cinsel organının fotoğrafını çekti Bankacılık devi HSBC, çağrı merkezi çalışanları için evden çalışmayı kalıcı hale getiriyor Bankacılık devi HSBC, çağrı merkezi çalışanları için evden çalışmayı kalıcı hale getiriyor İstanbul'da hırsızlık yaparken yakalanan iki kadın kıyafetlerini çıkarıp sokağın ortasına tuvaletini yaptı İstanbul'da hırsızlık yaparken yakalanan iki kadın kıyafetlerini çıkarıp sokağın ortasına tuvaletini yaptı

Son Dakika Haberleri
15:29 Tesadüfün böylesi! Tarla sürerken traktöre takılan taş lahit mezarı ortaya çıkardı
15:25 Esir kampındaymış gibi yaşayan lüks site sakinlerine bu kez basın cezası kesildi
15:18 Şarkıcı Coşkun Sabah, milyonluk yatırım yapıp tavuk çiftliği kurdu
15:14 Merkez Bankası toplam rezervleri son bir haftada 3,2 milyar dolar azaldı
15:06 Müge Anlı'nın programında "Cinsel organımın fotoğrafını çekip ailedekilere gösterdi" sözleri sonrası stüdyodakiler birbirine girdi
14:59 Hırsızlık yaparken yakayı ele veren iki kadın, önce soyundu sonra sokak ortasına tuvaletini yaptı
14:53 Tarihi bile belli oldu! Beyaz Show yeniden ekranlara dönüyor
14:47 Aşı krizini çözmeye çalışan İngiltere'den kritik adım! Sürü bağışıklığına giriyorlar
14:41 Merkez Bankası'nda yeni atama! Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu, Para Politikası Kurulu üyeliğine getirildi
14:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı zirvede yerli aşıyla ilgili konuştu: Tüm insanlığın istifadesine sunacağız
Dünyanın en büyük 7'nci hafif silah üreticisi Türkiye'den! Dakikada 1 silah üretiyor Dünyanın en büyük 7'nci hafif silah üreticisi Türkiye'den! Dakikada 1 silah üretiyor         
15:27
"Tefeciye bulaştım" diyerek ünlülerden para isteyen Ece Erken, aldığı cevaplarla şaşkına döndü         
15:10
Soldado, yıllar sonra içini döktü: Soldado, yıllar sonra içini döktü: "F.Bahçe yüzünden futbolu bırakacaktım"         
14:51
Beyaz Show ekranlara geri dönüyor! Beyazıt Öztürk tarih bile verdi Beyaz Show ekranlara geri dönüyor! Beyazıt Öztürk tarih bile verdi         
14:36
Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu, Merkez Bankası PPK üyeliğine getirildi Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu, Merkez Bankası PPK üyeliğine getirildi         
14:31
Tedbirler, aşılama derken İngiltere en önemli adımı attı! Tarih verildi, sürü bağışıklığına giriyorlar Tedbirler, aşılama derken İngiltere en önemli adımı attı! Tarih verildi, sürü bağışıklığına giriyorlar         
14:28
Putin, ABD'yi gözüne kestirdi! Kıyamet silahının Kuzey Kutbu'ndaki testlerine başladılar Putin, ABD'yi gözüne kestirdi! Kıyamet silahının Kuzey Kutbu'ndaki testlerine başladılar         
14:16
Son Dakika! Görevinden ayrılan Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan ilk açıklama: Malum bildiriyle ilgili hezeyanlara meydan vermek istemedim Son Dakika! Görevinden ayrılan Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan ilk açıklama: Malum bildiriyle ilgili hezeyanlara meydan vermek istemedim         
13:30
Traktörün pulluğuna takılan taş, lahit mezarı ortaya çıktı Traktörün pulluğuna takılan taş, lahit mezarı ortaya çıktı         
12:52
Baba ve oğluna kurşun yağdıran komşu, kayıplara karıştı Baba ve oğluna kurşun yağdıran komşu, kayıplara karıştı         
12:26
Çin'den getirtip sattığı ahşap karıştırma çubuklarını, kendisi üretmeye başladı Çin'den getirtip sattığı ahşap karıştırma çubuklarını, kendisi üretmeye başladı         
12:04
Tam kapanma iddialarını güçlendiren bir hamle daha! TBMM'ye 18 gün boyunca ziyaretçi alınmayacak Tam kapanma iddialarını güçlendiren bir hamle daha! TBMM'ye 18 gün boyunca ziyaretçi alınmayacak         
11:32
Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah, 1 milyon liralık yatırımla Eskişehir'de tavuk çiftliği kurdu Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah, 1 milyon liralık yatırımla Eskişehir'de tavuk çiftliği kurdu         
11:22
Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan AB ziyaretindeki protokol tartışmasıyla ilgili açıklama: Uluslararası kurallar uygulandı Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan AB ziyaretindeki protokol tartışmasıyla ilgili açıklama: Uluslararası kurallar uygulandı         
11:03
Eski MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı birbirine girdi Eski MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı birbirine girdi         
10:51
Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler         
09:56
Ramazan için tam kapanma kararı mı çıkacak? Milyonların gözü kritik toplantıya çevrildi Ramazan için tam kapanma kararı mı çıkacak? Milyonların gözü kritik toplantıya çevrildi         
08:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2021 15:42:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Üç büyük projenin açılışı için Kartal'da geri sayım başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei