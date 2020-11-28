Üç büyük şehrin en iyi 30 paket servisi

DAHA UYGUN FİYATLILAR

20-60 LİRA

1) GRAMAJ SEÇEBİLİYORSUNUZ

Akali Pub, İstanbul

Özel soslarla hazırlanmış hamburgerlerinin gramajlarını kendiniz seçiyorsunuz. Maçka'daki şube Nişantaşı civarına paket servis yapıyor. İrem Derici'nin tavsiyesi. (0212) 263 20 64

Kişi başı ortalama fiyat: 50 lira.

2) İKİ YAKANIN BURGERCİSİ

The Grungy, İstanbul

Bu hamburgercinin Şaşkınbakkal ve Teşvikiye'de şubesi var. Teoman Hünal'ın önerisi. Nişantaşı ve Şaşkınbakkal çevresine paket servis yapıyorlar. Uygulamalarından sipariş verebilirsiniz. Instagram: @thegrungysociety

Kişi başı ortalama fiyat: 60 lira.

3) SAĞLIKLI BİR TERCİH

Avokado Bar, İstanbul

Menüsünde avokadonun çeşitli hallerini bulabilirsiniz. Öğle yemeğinizde sağlıklı bir tercih. İrem Derici'nin önerisi. Nişantaşı civarına paket servis var. (0212) 343 00 71

Kişi başı ortalama fiyat: 60 lira.

4) SÜPER SOSİSLİYİ DENEYİN

Pizza Locale, İstanbul

Ankara ve İzmir'de şubesi var. Süper sosisli pizza favori lezzet. Ahmet Faik Karanis'in önerisi. Akaretler, Moda ve Bağdat Caddesi'ne paket servis yapıyorlar. (0212) 227 01 07

Kişi başı ortalama fiyat: 50 lira.

5) BAŞKENTİN PİZZACISI

Pizza Il Forno, Ankara

Paket için pizza ve salata menüleri hazırlamışlar. Erdal İpekeşen'in önerisi. Ankara geneline paket servis var. (0312) 466 24 66

Kişi başı ortalama fiyat: 40 lira.

6) TAVUĞUN EN LEZİZ HALİ

Salt Fried Chicken, İstanbul

Menüsünde pane tavuk parçaları ve burgerler var. Gürhan Kara "Acı sevenler için buffalo wings çok başarılı" diyor. Beşiktaş ve çevresine paket servis var. (0212) 983 28 83

Kişi başı ortalama fiyat: 35 lira.

7) EKMEK ARASI LEZZET

Kardeşler Büfe, İzmir

İzmir'de beş şubesi var. Sandviç ve burger çeşitleri hazırlıyorlar. Deniz Sipahi'nin önerisi. Alsancak, Üçyol, Güzelyalı ve Bostanlı'ya paket servis yapıyorlar. (0232) 421 51 59

Kişi başı ortalama fiyat: 25 lira.

8) KENDİNİZ PİŞİRİN

Biber Burger, İstanbul

İstanbul'da üç şubesi var. Gürhan Kara "Hamburger etini ve patatesi çiğ gönderiyorlar. Siz evde dilediğiniz gibi pişiriyorsunuz. Amarillo burger favorim" diyor. (0212) 274 19 16

Kişi başı ortalama fiyat: 40 lira.

9) ÖZENLİ PAKETLEME

Sauce & Fries, İstanbul

Salih Seçkin Sevinç "Sosların lezzeti ve paketlemedeki özen takdire değer" diyor. Çengelköy civarına paket servis yapıyorlar. (0542) 338 37 33

Kişi başı ortalama fiyat: 20 lira.

10) SOSLARI MUTLAKA İSTEYİN

Cambo Köfte, Ankara

Ankara'da üç şubesi var. Erdal İpekeşen "Köfte, döner, piyaz ve kaşarlı köftesi harika. Soslarını istemeyi unutmayın" diyor. Tüm Ankara'ya paket servis var. (0312) 238 29 29

Kişi başı ortalama fiyat: 50 lira.

EV YEMEĞİ TADINDA 4 ÖNERİ

PANAYIR GOURMET, İSTANBUL

Ataşehir'deki mekanın büfesi her gün yenileniyor. Çeşit çeşit taze meze bulabilirsiniz. Salih Seçkin Sevinç'in önerisi. Tüm İstanbul'a servisleri var. (0535) 249 50 55

BALMUMU DÜKKAN LOKANTA, İZMİR

Alsancak'taki restoranda menü mevsime göre hazırlanıyor. Zeytinyağlılar, ev yemekleri ve çorbalar var. Deniz Sipahi'nin önerisi. Pazar günleri kapalı. Alsancak ve çevresine paket gönderiyorlar. (0232) 421 20 24

ÇİÇEK LOKANTASI, ANKARA

Söğütözü ve Ulus'ta şubesi var. Menüsünde çeşit çeşit ev yemekleri, zeytinyağlılar mevcut. Erdal İpekeşen'in önerisi. Gönderim bölgeleri Ulus ve Söğütözü çevresi. (0312) 284 08 88

MAYKO MEZE EVİ, İSTANBUL

Cihangir'deki işletmenin en çok tercih edilen lezzetleri arasında mercimek köftesi, haydari ve atom var. Oğuz Yenihayat'ın önerisi. Cihangir çevresine servis yapıyorlar. (0212) 243 88 29

TATLI SİPARİŞLERİ ARTTI

Nevzat Aydın, Yemeksepeti CEO'su

Pandemi döneminde, durumdan en çok etkilenen işletmelerden biri de restoranlar oldu. Getirilen yeni düzenlemelerle normal büyümenin üzerine ek olarak paket serviste yüzde 10 oranında artış gözlemlediğimizi paylaşabiliriz.

Eve yemek siparişinde kebap, lahmacun, döner, hamburger ve pizza önceki dönemlerde olduğu gibi kullanıcıların en çok tercih ettiği ürünler. Evde daha fazla zaman geçirdiğimiz bugünlerde kullanıcılarımızın kendilerini biraz da ödüllendirmek için tatlı çeşitlerine daha fazla ilgi göstermeye başladığını söyleyebiliriz.

Yemeksepeti olarak, daha önce paket servis yapmayan ama yeni dönemde paket servis yapmaya başlamak isteyen tüm restoranlara elimizden geldiğince hızlı destek vermeye çalışıyoruz. Pandemi başlangıcından bu yan 10 binden fazla restoranı Yemeksepeti sistemine dahil ettik.

HEM DAMAK HEM CEP DOSTU

60-85 LİRA

1) KEBAP SEVERLERE...

Tike, İstanbul

Etiler'deki mekanın menüsünde et çeşitleri, kebap ve mezeler var. Oğuz Yenihayat "Bu süreçte deneyimlediğim Tike, lezzetiyle, servis hızıyla beni mutlu etti" diyor. İki-üç kişilik 'eve servis' paketleri oluşturmuşlar. Etiler çevresine paket servis yapıyorlar. İstinye, Suadiye, Beylerbeyi ve Koşuyolu'nda şubeleri mevcut.

(0212) 352 85 46

Kişi başı ortalama fiyat: 85 lira.

2) ZEYTİNYAĞLILARI ÜNLÜ

Beğendik Abi, İzmir

Urla Malgaca Pazarı'ndaki restoran, Ege otları ve zeytinyağlılarıyla öne çıkıyor. Siparişlerini WhatsApp üzerinden alıyor. Deniz Sipahi'nin önerisi. Urla, Güzelbahçe, Çeşme'ye paket servis yapıyorlar. (0536) 352 04 52

Kişi başı ortalama fiyat: 65 lira.

3) VEGAN PİZZA

The Upper Crust, İstanbul

Maslak ve Bebek'te şubeleri var. Vegan seçenekleri mevcut. Lazanya favori lezzetleri. Çağdaş Ertuna'nın önerisi. Gayrettepe-Maslak arasına paket servis var. (0212) 265 02 66

Kişi başı ortalama fiyat: 70 lira.

4) TAZE MEYVE SULARI

Journey Cihangir, İstanbul

Sandviç, salata, çorba ve taze meyve suları var. Çavdar hamurlu pizzaları sağlıklı ve doyurucu. Dilara Koçak'ın önerisi. Cihangir ve Nişantaşı'na paket servis yapıyorlar. (0552) 590 35 54

Kişi başı ortalama fiyat: 70 lira.

5) EGE LEZZETLERİ

Mutfak Girit, İzmir

Zeytinyağlı çeşitleri, ev yemekleriyle Ege kültürünü yansıtıyor. Sağlıklı bir öğle yemeği için ideal. Deniz Sipahi'nin önerisi. Alsancak çevresine paket servis var. (0422) 422 71 15

Kişi başı ortalama fiyat: 70 lira.

6) AYRI ÇOCUK MENÜLERİ...

Timboo Cafe, Ankara

Et ve tavuk seçenekleri, çocuk menüsü mevcut. Erdal İpekeşen "Çok güzel paketleme sistemi kurmuşlar" diyor. Ankara geneline paket servis yapıyorlar. (0312) 490 62 22

Kişi başı ortalama fiyat: 70 lira.

7) MEZE LİSTESİ ZENGİN

Yan Mutfak, İstanbul

Mezeden ana yemeğe çeşit çok. Paket servise özel, dörtlü ve altılı meze menüleri var. Burcu Esmersoy'un önerisi. Sarıyer, Etiler ve Yeniköy'e paket servis yapıyorlar. (0212) 229 36 97

Kişi başı ortalama fiyat: 70 lira.

8) İSTER KAHVALTI İSTER ÖĞLE YEMEĞİ

Gabfoods, İstanbul

Tamamen sağlıklı ürünler... İster kahvaltı ister öğle yemeği için hafif bir seçenek olabilir. Teoman Hünal'ın önerisi. Kuruçeşme civarına paket servis var. (0533) 422 36 68

Kişi başı ortalama fiyat: 70 lira.

9) ÇERKES MUTFAĞI EVİNİZDE

Fıccın, İstanbul

Gürhan Kara "Çerkes mutfağı. Normalde de gitmeyi en çok sevdiğim restoranlardan. Mantıyı donmuş olarak da alabilirsiniz" diyor. Şişli ve Beşiktaş'a paket servis var. (0212) 245 48 58.

Kişi başı ortalama fiyat: 70 lira.

10) DERYA KUZULARI BURADA

Adem Baba, İstanbul

Arnavutköy'ün klasiklerinden… Oğuz Yenihayat "Hamsi tavayı mutlaka deneyin" diyor. Arnavutköy ve çevresine paket servis yapıyorlar. (0212) 287 26 48.

Kişi başı ortalama fiyat: 80 lira.

KREDİ KARTI VE POS MAKİNASINDAN VİRÜS BULAŞMA RİSKİ

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan

Paketinizi kuryeden teslim alıp açtıktan sonra ellerinizi ağız veya burnunuza götürmeyin, iyice yıkayın.

Paketi getiren kişiyle aranızdaki sosyal mesafeyi sürekli koruyun.

Paketinizi alırken mutlaka maskeniz olsun. Yüksek sesle konuşmayın.

"Aldığım paketten virüs bulaşır mı?" diye şüpheci olmayın. Salgının başından beri bu tarz paket alıp verme gibi temaslarda, kredi kartı veya pos cihazından yüksek bulaş riski olmadığını deneyimledik.

Eğer kredi kartınızın temassız özelliği yoksa veya nakit ödeme yapmanız gerekiyorsa kuryenin temas ettiği kartınızı yahut da paranızı dezenfekte edin.

LÜKS SEÇİMLER

85-200 LİRA

1) ŞEHRİN EN POPÜLERİ

L'Express by Lucca, İstanbul

Bebek'teki Lucca'nın lezzetleri artık mekanın çevrimiçi restoranı L'Express by Lucca'da. Çağdaş Ertuna'nın önerisi. Bebek, Ortaköy, Ulus ve Maslak'a paket servis var. (0535) 452 84 84.

Kişi başı ortalama fiyat: 185 lira.

2) JAPON MUTFAĞI

Inari Omakase, İstanbul

Suşileri çok seviliyor. Ahmet Faik Karanis'in önerisi. Fuudy uygulamasından sipariş verebilirsiniz. Bebek, Kuruçeşme ve Maslak'a paket servis var. (0212) 265 96 01

Kişi başı ortalama fiyat: 180 lira.

3) VEGAN BİR SEÇENEK

Bi Nevi Deli, İstanbul

Özel beslenme türlerine göre seçenekler mevcut. Veganların tercihi. Burcu Esmersoy'un önerisi. Bebek, Ortaköy, Levent ve Maslak'a paket servis yapıyorlar. (0212) 358 60 32

Kişi başı ortalama fiyat: 150 lira.

4) MUTFAKTAKİ İTALYAN

Da Mario, İstanbul

Oğuz Yenihayat "Bonfile pizzasını keyifli bir akşam yemeğinde tercih edebilirsiniz. Tiramisu şehrin en iyilerinden" diyor. Etiler, Ulus ve Bebek'e paket servis var. (0212) 265 15 96.

Kişi başı ortalama fiyat: 200 lira.

5) CANINIZ BALIK İSTERSE

Trilye Restoran, Ankara

Başkentin balık denince akla ilk gelen adreslerinden. Deniz ürünü çeşidi çok. 'Siz bize gelemiyorsanız biz size geliyoruz' sloganıyla tüm Ankara'ya paket servis var. (0312) 447 12 00

Kişi başı ortalama fiyat: 150 lira.

6) MAKSUT AŞKAR'IN MEKANI

Neolokal, İstanbul

Ünlü Şef Maksut Aşkar'ın yeri. Beşiktaş, Kadıköy, Sarıyer'e paket servis var.(0551) 447 45 45

Kişi başı ortalama fiyat: 200 lira.

7) PAKETLEMEYE TAM PUAN

Uludağ Kebap, Ankara

Et çeşitleri ve mezeler... Erdal İpekeşen "Çok güzel paketleme sisteminde nefis ürünleri var" diyor. Tüm Ankara'ya paket servis yapıyorlar. (0312) 312 18 19.

Kişi başı ortalama fiyat: 120 lira.

8) ŞAŞLIK, TANDIR VE PÖÇ

Ziyade Et, İzmir

Menüsünde ızgara çeşitleri var. Spesiyalleri arasında şaşlık, kuzu tandır ve dana pöç mevcut. Deniz Sipahi'nin önerisi. Bayraklı ve çevresine paket servis var. (0232) 435 60 70

Kişi başı ortalama fiyat: 150 lira.

9) SUSAMLI BALIK FAVORİ

Zafer'in Yeri, İzmir

Alsancak'taki işletme bir balık restoranı. Mumlu havyar ve susamlı balık favori lezzetleri. Deniz Sipahi'nin önerisi. Alsancak çevresi, Konak ve Bornova'ya paket servis var. (0533) 199 26 80

Kişi başı ortalama fiyat: 170 lira.

10) EVDEKİ OCAKBAŞI

Cabbar, İstanbul

Nişantaşı'ndaki mekan zaten pandemi döneminde kapılarını açtı. Menüde ızgara ve mezeler var. İrem Derici'nin önerisi. Şişli, Cihangir'e paket servis var. (0212) 909 80 80

Kişi başı ortalama fiyat: 175 lira.

BU UYGULAMADAKİ RESTORANLAR BAŞKA BİR YERDE YOK

Fuudy'nin yaratıcılarından Cem Mirap

Lüks paket servis uygulaması Fuudy ile içeriğinden hazırlanışına belli bir gastronomik çıtanın üzerinde yiyecek üreten restoranları evinize getirmeyi amaçladık. Bünyesindeki markaların üçte birine başka hiçbir yerden sipariş verme imkanınız yok. Fuudy uygulaması ben ve iş ortağım İlker Baydar tarafından 'premium' markaların kendilerini evlere götürtebilecekleri bir platform ihtiyacı sebebiyle geliştirildi. Sadece restorandan eve paket sipariş değil, aynı zamanda gurme ürünler de içeriyor.

DEKOR İÇİN KULLANILAN GIDALARI AYRI İSTEYİN

Hodan'ın kurucusu şef Çiğdem Seferoğlu'ndan sofra hazırlama tüyoları

Restoranlardaki kadar şık sofralar kurabilirsiniz. Restoranlardan alacağınız paket yemekleri marketlerde satılan baharatla renklendirilmiş yağlar ve kuruyemişlerle süsleyerek kendi sunum tabaklarınızda servis edebilirsiniz.

Örneğin humusu üzerine kavrulmuş çamfıstığı, ince kıyılmış maydanoz ve dilimlenmiş salatalık turşusuyla ya da kış salatalarınızı ayıklanmış nar ve ceviz serperek, yoğurtlu mezelerinizi de kırmızıbiberle hazırlanmış yağ ve çörekotuyla...

Biz zeytinyağlı ve mezeleri kendiniz evde yapın diye süsleriyle ayrı ayrı paketleyerek gönderiyoruz.

Şık bir sofra için bir peynir tabağı hazırlayabilirsiniz. Bu serviste peynirin dilimlenmesi şarküterinin tabağa görsel olarak güzel bir şekilde dizilmesi ve kullanacağınız soslar önemli.

Yemek siparişi verdiğiniz restorandan kutulara bu yemekleri yağlı kağıdın üzerine koyarak yerleştirmelerini isteyebilirsiniz.

Mutlaka şık bir masa örtüsü edinin.