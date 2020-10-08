Üç büyükbaş hayvan hırsızlığına dört tutuklama - Son Dakika

Üç büyükbaş hayvan hırsızlığına dört tutuklama

08.10.2020 15:41
Üç büyükbaş hayvan hırsızlığına dört tutuklama, System.String[]

Konya'da 3 büyükbaş hayvanı çalan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Konya'da 3 büyükbaş hayvanı çalan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Hırsızlık olayı, merkez Meram ilçesi Ayanbey Mahallesi Çaycuma Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 23 bin 500 lira değerindeki 3 büyükbaş hayvanın çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili kamera görüntülerini inceleyen polis, şüpheli Z.Ü. (38), M.A.B. (24), M.K.Ö. (25), Ö.E. (25) ve A.F.B.'nin (28) hayvanları başka bir ahıra götürdüğünü belirledi. Polisin yaptığı çalışmayla yakalanarak gözaltına alan şüpheliler emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan M.A.B., M.K.Ö., Ö.E. ve A.F.B. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, bulunan hayvanlar sahibine teslim edilirken, hayvan sahibi 67 yaşındaki Hatice S. büyük sevinç yaşadı. - KONYA

Üç büyükbaş hayvan hırsızlığına dört tutuklama
Üç büyükbaş hayvan hırsızlığına dört tutuklama

Hırsızlık, Çaycuma, Meram, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üç büyükbaş hayvan hırsızlığına dört tutuklama - Son Dakika

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