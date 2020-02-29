"Üç büyükler"den Mehmetçiğe destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Üç büyükler'den Mehmetçiğe destek - Son Dakika

"Üç büyükler"den Mehmetçiğe destek

6 saat önce

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler anısına statlarını Türk bayraklarıyla donattı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler anısına statlarını Türk bayraklarıyla donattı.

Galatasaray Kulübü, Türk Telekom Stadı'nı ay-yıldızlı bayraklarla süslerken, Fenerbahçe Kulübü, Ülker Stadı'nın dışında yer alan led reklam panolarına Türk bayrağı görüntüsü yerleştirdi ve stadın etrafına da bayraklar astı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize, bu vesileyle bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar, başta şehitlerimizin aileleri ve yakınları olmak üzere aziz milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Vodafone Park'a ay-yıldızlı bayraklar asan Beşiktaş Kulübü de açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"İdlib'de, Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan hain saldırı neticesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimizi anmak amacıyla, Vodafone Park'ın çeşitli alanlarına ay-yıldızlı bayraklarımız asıldı. Bu vesileyle bir kez daha milletimizin göz bebeği Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan hain saldırıyı şiddetle lanetliyor, ülkemizin bekası için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun."

Galatasaray, Fenerbahçe, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:12 Kaynak: AA
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