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"Üç Büyükler" Dünya Engelliler Günü'nde dostluk maçında karşılaştı - Son Dakika

"Üç Büyükler" Dünya Engelliler Günü'nde dostluk maçında karşılaştı

02.12.2021 16:37

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tekerlekli sandalye basketbol takımları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un 3 Aralık Dünya Engelliler Günü organizasyonunda dostluk maçı yaptı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tekerlekli sandalye basketbol takımları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un 3 Aralık Dünya Engelliler Günü organizasyonunda dostluk maçı yaptı.

Fatih Spor Kompleksi Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe üç takımın oyuncularının yanı sıra, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur katıldı.

Organizasyonda ilk olarak takımlar karma olarak dostluk maçı yaptı. Müsabakanın ardından Renay Onur'un da aralarında bulunduğu protokol üyeleri ile basketbolcular karşı karşıya geldi.

Yapılan gösteri maçlarının ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Onur, "Çok heyecanlıyım. Sahanın içine girince işlerin dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını anladık. Keyifli bir etkinlikti. Umarım farkındalık sağlamak açısından etkili olur. Üç büyük takım da bize destek verdi. Sahanın içinde kendimi engelli hissettim. Onların da saha dışına çıktığında nasıl hissettiklerini görme adına önemliydi. Maalesef sahanın dışına çıktıklarında onlar da kendilerini engelleniyor hissediyor. Bize düşen sahanın dışında rahat hissedebilmeleri için hem farkındalığımızı artırmak hem de şehirlerimizi buna uygun hale getirmek." diye konuştu.

Tekerlekli sandalye basketbol maçında bir pozisyonda sırtüstü yere düşen Onur, "Dışarıdan baktığımda sporcular basit bir şekilde kalkıyor. Ben denedim ama kalkamadım. Bir nebze de olsa engeliler gibi hissedebilmemiz adına önemli bir etkinlik gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Renay Onur, Spor İstanbul bünyesindeki tesisleri engellilerin kullanabileceği fiziki şartlara getirmek için çalıştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"İstanbul'da engelli oranı yüzde 13. Tesislerimizin engelli kullanım oranı yüzde 3. Bu oranı artırmamız lazım. Tesislerimizin sayısı fazla ama erişilebilirliğimiz yüksek değil. Yeni tesislerin buna uygun olması için çalışıyoruz. Eski tesislerde maliyetli ve zaman alan bir süreç ama buna başladık. Hem spor okullarımızda hem de tesislerin kullanımında engellilerin erişiminin artırılması gerek."

Başantrenörlerin görüşleri

Fenerbahçe Başantrenörü Can Aksu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kutlama yapmadıklarını vurgulayarak, "Bir farkındalık için buradayız. İBB'ye teşekkür ediyoruz. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe olarak dostuz. Bu dostluk her zaman sürecek. Böyle bir organizasyonda dostluğumuzun göstergesi olarak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla güzel bir maç yaptık." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Tunç Holding Başantrenörü Sedat İncesu, farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, "Senede bir de olsa ekstra farkındalık güzel oluyor. Son 10-15 yılda engelli sporlarındaki farkındalık ve gelişim önemli. Çok güzel bir organizasyonda beraberiz. Üç büyük takım oyuncularını karma takımlarda sahada ilk kez göreceğiz. Bir farkındalık daha gerçekleştirmek isteriz." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın oyuncu antrenörü Kaan Dalay da, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki rekabete değinerek, "Üç büyükler 100 yıldır rekabet halinde. Beşiktaş ve Galatasaray tekerlekli sandalye basketbolunda 20 yıldır var. Fenerbahçe de bu yıl geldi. Bizdeki rekabet tatlı bir rekabet. İnşallah uzun yıllar saha içinde ve dışında dostluğumuz devam eder." açıklamasında bulundu.

Başarılarının engellilerin sosyal hayata katılmasında önemli rolü olduğunu söyleyen Dalay, "Engelliler sadece 3 Aralık'ta hatırlanırsa bir anlamı olmaz. Anneler ve babalar, engelli çocuklarını spora yönlendirsin. Birçok branşta spor yapabilirler." diye konuştu.

Oyuncuların görüşleri

Fenerbahçeli basketbolcu Ferit Gümüş, dostluk adına Dünya Engelliler Günü'nde güzel mesajlar vermek istediklerini aktararak, "Sadece bugün değil her zaman bu mesajları vermemiz lazım. Dışarıda dostluk, hoşgörü, şefkat var ama saha içinde kazanma ve başarı hırsı var." dedi.

Engellilerin anne ve babalarına seslenen Gümüş, "Annem ve babam bana çok destek verdi. Engelli çocuğunuz varsa kısıtlamayın, özgür bırakın, onları dışarı çıkarın. Sosyal aktivitelere katılsınlar. Ciddi bir başarıya sahip olacaklarına emin olabilirler." şeklinde konuştu.

Galatasaraylı oyuncu Bülent Yılmaz ise üç kulübün dostluğuna değinerek, "Dostluğumuz her zaman baki. Gönül ister ki tüm spor branşlarında maçlar böyle dostça geçsin. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ndeyiz. Bizim sporumuz da ilerlemiş durumda. Performans sporuna döndü. Genç ve engelli arkadaşlarımız bizi örnek alsın. Bizim ilk zamanlarımızda bu iş çok zordu. Şu an çok kolay. İstedikleri gibi evden çıkıp sporlarını yapabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyon, madalya ve kupa töreninin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Üç Büyükler Dünya Engelliler Günü'nde dostluk maçında karşılaştı
Üç Büyükler Dünya Engelliler Günü'nde dostluk maçında karşılaştı
Üç Büyükler Dünya Engelliler Günü'nde dostluk maçında karşılaştı
Üç Büyükler Dünya Engelliler Günü'nde dostluk maçında karşılaştı

Dünya Engelliler Günü, Fenerbahçe, basketbol, İstanbul, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Üç Büyükler' Dünya Engelliler Günü'nde dostluk maçında karşılaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Üç Büyükler" Dünya Engelliler Günü'nde dostluk maçında karşılaştı - Son Dakika
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