Son Dakika Haberleri: Üç büyükler efsanesi bitiyor mu? Serdar Ali Çelikler değerlendirdi...
Son Dakika Spor Üç büyükler efsanesi bitiyor mu? Serdar Ali Çelikler değerlendirdi...

Üç büyükler efsanesi bitiyor mu? Serdar Ali Çelikler değerlendirdi...

37 dakika önce

Süper Lig'in zirvesinde Alanyaspor yer alıyor, hemen arkasında ise Trabzonspor var... Üç büyükler ise daha gerilerde, efsane sezonlar geride mi kaldı?

Üç büyükler efsanesi bitiyor mu? Serdar Ali Çelikler değerlendirdi..., System.String[]

Süper Lig'in zirvesinde Alanyaspor yer alıyor, hemen arkasında ise Trabzonspor var... Üç büyükler ise daha gerilerde, efsane sezonlar geride mi kaldı? Anadolu takımları neden bu kadar başarılı olmaya başladı?


İşte Çelikler'in Misli TV'deki "10 Dakika" programının yeni bölümünde yaptığı o açıklamalar;


"Anadolu takımları bu kadar yükselirken üç büyükler efsanesi bitiyor mu? Her deplasman, ister ligin dibindeki takım olsun, artık zor geçiyor... 23.5 milyon euro değer biçilen Alanyaspor ligin tepesinde... 70 milyon euro değer biçilen Trabzonspor ikinci sırada!"


"90 milyon euroluk Fenerbahçe, 123 milyon euroluk Galatasaray daha gerilerde... Dolayısıyla üç büyükler efsanesi geride mi kaldı, yeni bir futbol dönemine mi girdik?"


"Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gelene geçene 3-5 atardı, kendi aralarındaki maçlar şampiyonu belirler, Anadolu takımlarına puan kaybetmezlerdi. 90'ların ikinci yarısından itibaren Anadolu takımlarından aldığınız sonuçlar ön plana çıkmaya başladı."


"Madde madde sıralayalım...


1) 2000'li yıllarla birlikte gelişen ekonomide şehirleşen takımların artması. Bursa gibi, Adana gibi, Trabzon gibi şehirleri bir kenara bırakalım, diğer şehirlerdeki tribünlerde büyük takım taraftarları ağırlıkta oluyordu. Artık bu bitti, herkes kendi şehrinin takımını destekliyor. Artık tam anlamıyla deplasmana gidiyorsunuz.


2) Şehirler futbola yatırım yapmaya başladı. Yayın gelirleri eşit dağılmaya başlayınca, takımların ekonomileri de büyümeye başladı. Güçlü, kuvvetli kulüp yapıları oluşmaya başladı.


3) 14 yabancı da kadronda olunca, bunun hepsi iyi olmasın ama 4'ü 5'i iyi oldu mu, iyi yabancıların yanına ligi iyi bilen Türk oyuncuları koydunuz mu, Alanyaspor gibi zirvede yer alıyorsunuz..."



Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:19 
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