Üç büyükler ve TFF arasında savaşa hazır olun! Yeni harcama limitleri sızdırıldı - Son Dakika

Üç büyükler ve TFF arasında savaşa hazır olun! Yeni harcama limitleri sızdırıldı

27.05.2021 14:33

Geçtiğimiz sezon 3.6 milyar liralık harcama limitine sahip olan Süper Lig takımlarının bu yıl harcama limitlerinin 3 milyar liraya gerileyeceği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Galatasaray 499 milyon, Fenerbahçe 409 milyon, Beşiktaş ise 338 milyon liralık limite sahipti. Bu limitlerin yeni sezonda Galatasaray ve Fenerbahçe için yüzde 25, Beşiktaş içinse yüzde 10 oranıyla düşmesi bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Bankalar Birliği'nin ortak çalışması sonucu belirlenen Harcama Limitleri 2020/21 futbol sezonunda rekor kırmıştı. 21 kulüp için belirlenen limit tutarı 3.6 milyar lira olarak kayda geçmişti.

SATIŞ VE SPONSORLUKLAR DEĞİŞTİREBİLİR

2021/22 sezonu için harcama limitleri henüz açıklanmadı. Ancak daha önce TFF Başkanı Nihat Özdemir'in de belirttiği gibi bu yıl harcama limitleri düşecek. Bunda da hem kulüplerin gelirlerinin azalması hem de sapma payının değişmesi neden olacak. Bu yıl beklenen harcama limiti tutarı yaklaşık olarak 3.1 milyar lira seviyesinde olacak. Eğer TFF kulüplere bu yıl da destek verirse harcama limitleri 200 milyon lira daha arttırabilir. Tüm bu rakamlar kulüplerin futbolcu satışına ve sponsorluk anlaşmalarına bağlı olarak değişkenlik gösterecek.

ASLAN'IN LİMİTİ ERİDİ

Galatasaray geçtiğimiz sezon 499 milyon liralık harcama limiti ile bu alanda Süper Lig'de ilk sırada yer aldı. Ancak sarı-kırmızılı takımın bu yıl Avrupa geliri ve tribün geliri olmadı. Bu yüzden de gelirleri düştü. Galatasaray'ın harcama limitlerinin de buna paralel olarak düşmesi bekleniyor. Bu düşüş yüzde 25 seviyesinde. Ajansspor'un haberine göre; Galatasaray'ın bu yılki harcama limitinin 374 milyon lira bandında olması bekleniyor.

FENER'DEKİ EKSİLME 100 MİLYON

Harcama limitleri konusunda geçtiğimiz sezon yaptığı itirazlar ve anlaşmalar kabul edilen Fenerbahçe 409 milyon liralık harcama limitine sahip olmuştu. Ancak bu limitin bu yıl yüzde 25 düşmesi bekleniyor. Eğer bu düşüş gerçekleşirse Fenerbahçe gelecek sezon 307 milyon liralık limite sahip olacak.

ŞAMPİYONDA YÜZDE 10 DÜŞÜŞ

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne direk katılacak olması harcama limitlerini de etkileyecek. Siyah-beyazlılar geçtiğimiz sezon 338 milyon liralık harcama limitine sahipti. Bu oranın gelecek sezon yüzde 10 düşüşle 304 milyon lira olması bekleniyor.

Üç büyükler ve TFF arasında savaşa hazır olun! Yeni harcama limitleri sızdırıldı

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Üç büyükler ve TFF arasında savaşa hazır olun! Yeni harcama limitleri sızdırıldı - Son Dakika Spor


YORUMLAR (3)

Son Dakika

Ünal Aysal'ın otelindeki 'birleşme' yemeğinde kavga çıktı! Başkan adayı mekanı terk etti Ünal Aysal'ın otelindeki 'birleşme' yemeğinde kavga çıktı! Başkan adayı mekanı terk etti Suriye'de devlet başkanlığı seçimleri yapılıyor! Seçmen adına memurlar oy kullanıyor Suriye'de devlet başkanlığı seçimleri yapılıyor! Seçmen adına memurlar oy kullanıyor Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarttı Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarttı Baba, 2 yaşındaki oğlunun tabutunu bizzat taşıdı Baba, 2 yaşındaki oğlunun tabutunu bizzat taşıdı Fenerbahçe'de, yönetimin indirim talebi futbolcuları çileden çıkarttı Fenerbahçe'de, yönetimin indirim talebi futbolcuları çileden çıkarttı Marketteki kadının etek altı görüntülerini çeken sapık yakalandı: Bir anlık hevesle yaptım Marketteki kadının etek altı görüntülerini çeken sapık yakalandı: Bir anlık hevesle yaptım Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi

Son Dakika Haberleri
15:37 Olay yaratacak iddia: Türkiye'de Çin aşısı yaptıranlar Hacca gidemeyecek
15:24 "DHKP-C tehdidi" bahanesiyle Sedat Peker'e verilen koruma kararında FETÖ izine rastlandı
15:11 Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu
15:04 Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim
15:00 Yalnızlık, İrem Derici'nin canına tak etti: Artık sevilmek istiyorum, yazıklar olsun
14:46 Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarttı
14:42 Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi?
14:39 Son Dakika: Borç yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
14:38 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 112, 156 arandığında bir savsaklama varsa hesabını sorarım
14:33 Üç büyükler ve TFF arasında savaşa hazır olun! Yeni harcama limitleri sızdırıldı
Olay yaratacak iddia: Türkiye'de Çin aşısı yaptıranlar Hacca gidemeyecek Olay yaratacak iddia: Türkiye'de Çin aşısı yaptıranlar Hacca gidemeyecek         
15:37
"DHKP-C tehdidi" bahanesiyle Sedat Peker'e verilen koruma kararında FETÖ izine rastlandı         
15:24
Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu         
15:12
Yalnızlık, İrem Derici'nin canına tak etti: Artık sevilmek istiyorum, yazıklar olsun Yalnızlık, İrem Derici'nin canına tak etti: Artık sevilmek istiyorum, yazıklar olsun         
15:01
Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi? Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi?         
14:43
Son Dakika: Borç yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te kabul edildi Son Dakika: Borç yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te kabul edildi         
14:40
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik         
13:01
Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı         
12:31
Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok         
12:06
Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor         
11:58
Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı         
10:37
Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti         
10:22
Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu         
09:36
Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar         
09:31
Genç kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti Genç kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti         
22:18
Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi         
20:11
Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
19:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 15:45:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Üç büyükler ve TFF arasında savaşa hazır olun! Yeni harcama limitleri sızdırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement