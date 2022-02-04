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Üç büyüklerden Atatürk anıtına yapılan saldırıya tepki: Fikirler ölmez, İzindeyiz - Son Dakika

Üç büyüklerden Atatürk anıtına yapılan saldırıya tepki: Fikirler ölmez, İzindeyiz

04.02.2022 12:19
Üç büyüklerden Atatürk anıtına yapılan saldırıya tepki: Fikirler ölmez, İzindeyiz

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray sosyal medya hesaplarından Atatürk anıtına yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Samsun'da Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 yılında Milli Mücadeleyi başlatmak için kente ayak bastığı noktaya konulan anıt yıkılmak istendi. Atatürk anıtının ayaklarına bağladıkları halatı bir araç ile çekerek yıkmaya çalışanlar gözaltına alındı. Olayın ortaya çıkmasının ardından Samsunlular anıtı korumaya aldı.

ÜÇ BÜYÜKLERDEN PAYLAŞIM GELDİ

Türkiye'nin tepki gösterdiği olayın ardından akşam saatlerinde de vatandaşlar anıtın etrafındaydı.

Üç büyükler olarak anılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray sosyal medya hesaplarından Atatürk anıtına yapılan saldırıya tepki gösterdi.

İşte paylaşımlar:

Üç büyüklerden Atatürk anıtına yapılan saldırıya tepki: Fikirler ölmez, İzindeyiz
Üç büyüklerden Atatürk anıtına yapılan saldırıya tepki: Fikirler ölmez, İzindeyiz
Üç büyüklerden Atatürk anıtına yapılan saldırıya tepki: Fikirler ölmez, İzindeyiz
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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üç büyüklerden Atatürk anıtına yapılan saldırıya tepki: Fikirler ölmez, İzindeyiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üç büyüklerden Atatürk anıtına yapılan saldırıya tepki: Fikirler ölmez, İzindeyiz - Son Dakika
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