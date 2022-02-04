Üç büyüklerden Atatürk anıtına yapılan saldırıya tepki: Fikirler ölmez, İzindeyiz - Son Dakika

Samsun'da Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 yılında Milli Mücadeleyi başlatmak için kente ayak bastığı noktaya konulan anıt yıkılmak istendi. Atatürk anıtının ayaklarına bağladıkları halatı bir araç ile çekerek yıkmaya çalışanlar gözaltına alındı. Olayın ortaya çıkmasının ardından Samsunlular anıtı korumaya aldı.

ÜÇ BÜYÜKLERDEN PAYLAŞIM GELDİ

Türkiye'nin tepki gösterdiği olayın ardından akşam saatlerinde de vatandaşlar anıtın etrafındaydı.

Üç büyükler olarak anılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray sosyal medya hesaplarından Atatürk anıtına yapılan saldırıya tepki gösterdi.

İşte paylaşımlar: