Üç büyüklerin korona virüs raporu - Son Dakika

Üç büyüklerin korona virüs raporu

25.03.2021 10:43
Üç büyüklerin korona virüs raporu, System.String[]

Türkiye'de korona virüs salgınının ilk görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden bu yana futbol kulüplerinde de birçok vaka yaşandı.

Türkiye'de korona virüs salgınının ilk görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden bu yana futbol kulüplerinde de birçok vaka yaşandı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta ise bugüne kadar toplam 49 futbolcu korona virüse yakalandı.

Türkiye'de ilk korona virüs vakasının görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinin ardından 15 Mart 2020'de futbolda ligler oynanmış ve ardından ertelenmişti. Bu tarihten sonra bir müddet karşılaşmalar oynanmazken, takımlarda da zaman zaman pozitif bulgulara rastlandı. Hastalıktaki vaka sayılarının düşmeye başlamasıyla ligler 2020'nin Haziran ayında kaldığı yerden devam etti. 2020-2021 sezonu da Eylül ayında başlarken, birçok tedbirin alınmasına rağmen takımlarda yine pozitif vakalar görüldü. Bu sezon şampiyonluk yarışında zirvede yer alan üç büyüklerde, 2020 yılının mart ayından bugüne kadar toplam 48 vakaya rastlandı. Son olarak da Fenerbahçe Kulübü, dün yaptığı açıklamada, toplam 5 futbolcunun virüse yakalandığını duyurdu.

BEŞİKTAŞ'TA 20 FUTBOLCU VE BAŞKAN AHMET NUR ÇEBİ

Beşiktaş'ta bugüne kadar 20 oyuncunun Covid-19 testi pozitif olarak açıklandı. İlk olarak 9 Mayıs 2020 tarihinde 1 futbolcu ve 1 personelde pozitif bulguların tespit edildiği açıklanırken, 14 Mayıs tarihinde ise 5 futbolcu, 2 yönetici ve Başkan Ahmet Nur Çebi'nin testlerinin pozitif olarak belirlendiği ifade edildi. Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz sezon son olarak 25 Haziran'da, 2 futbolcunun korona virüs testinin pozitif olduğu açıklandı.

BU SEZON 12 FUTBOLCUDA GÖRÜLDÜ

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte testlere başlanan Beşiktaş'ta bu sezon korona virüse ilk yakalanan isim Teknik Direktör Sergen Yalçın oldu. Sezonun ilk haftasında test sonucu pozitif olarak açıklanan Yalçın, sezon başında takımının başında sahaya çıkamadı. Yalçın'ın ardından 14 Ekim tarihinde milli takımdan dönen Bernard Mensah'ın testinin pozitif olduğu belirtildi. Yaşanan gelişmenin ardından Mensah, milli takıma ara verdiğini ve kadroya dahil olmayacağını açıkladı. Kartal'da en yüksek vaka sayısı ise 9 Kasım ve 12 Kasım'da yapılan testlerde belli oldu. 9 Kasım'da yapılan açıklamada 3 futbolcu ve 1 personelde pozitif bulgulara rastlanırken, 12 Kasım'daki açıklamada ise 2'si milli takım kampında olmak üzere 5 oyuncuda korona virüs testi pozitif olarak belirtildi. 11 Aralık'ta 1 futbolcuda ve 15 Aralık'ta 1 futbolcuda pozitif bulguya rastlanan Beşiktaş'ta, 2021 yılında yalnızca 20 Ocak'ta 1 ismin korona virüs testi pozitif olarak açıklandı. Beşiktaş'ta toplamda bugüne kadar 20 futbolcu korona virüse yakalandı. Teknik Direktör Sergen Yalçın, sezon başında bu hastalığı atlatırken, mayıs ayında testi pozitif çıkan Başkan Ahmet Nur Çebi, aralık ayında tekrar virüs kaptı ve hastalığı 2 kez atlattı. Siyah-beyazlı kulüpte ayrıca 16 Eylül tarihinde yapılan açıklama, altyapıdaki 7 futbolcuda ve yine altyapıda görev yapan 5 teknik ekip çalışanında pozitif bulguya rastlandığı ifade edildi.

EN AZ GALATASARAY'DA

Galatasaray'da geçtiğimiz mart ayından günümüze kadar futbolcuların dışında Teknik Direktör Fatih Terim ve yöneticiler de korona virüse yakalandı. Şu ana açıklanan sayılarına göre 3 büyük kulüp içinde en az vaka görülen takım Galatasaray. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamalarda Futbol Takımı'nda bugüne kadar 14 futbolcunun korona virüs testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu. Sarı-kırmızılılarda bu 14 futbolcunun 12'sinin A Takım'dan, 2'sinin de altyapıdan olduğu bildirildi.

Futbolcuların dışında Teknik Direktör Fatih Terim de 23 Mart 2020 tarihinde sosyal medya hesabında korona virüse yakalandığını bildirdi. Deneyimli teknik adam daha sonra bu hastalığı atlattı. Yöneticilerden de İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın da korona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Albayrak ve Günay da tedavilerinin ardından iyileşti.

FENERBAHÇE'DEKİ VAKA SAYISI 15'E YÜKSELDİ

Fenerbahçe, son olarak 5 futbolcusunun korona virüse yakalandığını açıkladı. Böylelikle sarı-lacivertli takımdaki bugüne kadarki vaka sayısı 15'i buldu. Futbol takımında son dönem virüse yakalananların sayısı artan Kanarya'da Kanarya'da ilk vaka ise 2020'nin mayıs ayında görülmüştü. Bugüne kadar sadece ismi açıkan Ekvadorlu oyuncusu Enner Valencia oldu. Valencia'nın kasım ayında ülkesinin milli takımındayken testi pozitif çıkmıştı.

Futbolcuların dışında yönetimden de bir kişinin testi pozitif çıktı. Virüse yakalanan Genel Sekreter Burak Kızılhan, tedavisinin ardından bu hastalığı atlattı.

(Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın/İHA)

Üç büyüklerin korona virüs raporu
Üç büyüklerin korona virüs raporu
Üç büyüklerin korona virüs raporu

Koronavirüs, Türkiye, Futbol, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Üç büyüklerin korona virüs raporu - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Norveç'te Erling Haaland'ın Cebelitarık karşısında gösterdiği performans eleştiri aldı Norveç'te Erling Haaland'ın Cebelitarık karşısında gösterdiği performans eleştiri aldı Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 443 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 443 liradan işlem görüyor Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu Kubbesinde tabut olan cami hem görüntüsü hem de hikayesiyle görenlerin ilgisini çekiyor Kubbesinde tabut olan cami hem görüntüsü hem de hikayesiyle görenlerin ilgisini çekiyor Mansur Yavaş: Makam araçlarımı sattım, kendim minibüsle gelip gidiyorum Mansur Yavaş: Makam araçlarımı sattım, kendim minibüsle gelip gidiyorum Her daireye 1 otopark dönemi sona erdi! Artık metrekareye göre değişecek Her daireye 1 otopark dönemi sona erdi! Artık metrekareye göre değişecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda maçı sonrası Burak Yılmaz'la konuştu: O ne frikikti ya! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda maçı sonrası Burak Yılmaz'la konuştu: O ne frikikti ya! Evinde intihar eden adamın ölmeden önce yaptığı paylaşım ortaya çıktı: Dayanacak gücüm kalmadı, sonum böyleymiş Evinde intihar eden adamın ölmeden önce yaptığı paylaşım ortaya çıktı: Dayanacak gücüm kalmadı, sonum böyleymiş
Son dakika! Merkel: Türkiye'nin insan hakları konusundaki ve hukukun üstünlüğünde standartlarını yükseltmesini bekliyoruz Son dakika! Merkel: Türkiye'nin insan hakları konusundaki ve hukukun üstünlüğünde standartlarını yükseltmesini bekliyoruz         
11:31
Galatasaray, Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak istiyor Galatasaray, Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak istiyor         
11:03
Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde hayatı değişti! Yüzbinlerce lira değerindeki inciye talep yağıyor Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde hayatı değişti! Yüzbinlerce lira değerindeki inciye talep yağıyor         
10:50
Barışmak için gittiği kız arkadaşı kapıyı açmayınca silahla kendini vurdu Barışmak için gittiği kız arkadaşı kapıyı açmayınca silahla kendini vurdu         
10:32
Merkez Bankası'ndaki değişimin ardından 3 kredi derecelendirme kuruluşundan Türkiye'ye tehdit! Merkez Bankası'ndaki değişimin ardından 3 kredi derecelendirme kuruluşundan Türkiye'ye tehdit!         
10:19
Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
10:12
AVM'de ıslak zemine basıp düşen spor eğitmeni, açtığı davada tazminat kazandı AVM'de ıslak zemine basıp düşen spor eğitmeni, açtığı davada tazminat kazandı         
09:53
Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi         
08:29
Pentagon göçmen merkezlerinden gelen görüntüler sonrası harekete geçti: Bakanlığa yer tahsis edildi Pentagon göçmen merkezlerinden gelen görüntüler sonrası harekete geçti: Bakanlığa yer tahsis edildi         
08:14
İsrail gazetesi Haaretz'den çağrı: Vakti geldi, artık Türkiye ile barışmalıyız İsrail gazetesi Haaretz'den çağrı: Vakti geldi, artık Türkiye ile barışmalıyız         
07:38
Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek         
22:57
Emekli hakimi 550 bin lira dolandırıp iki kızına tecavüz eden sahte uzmana 66 yıl hapis istemi Emekli hakimi 550 bin lira dolandırıp iki kızına tecavüz eden sahte uzmana 66 yıl hapis istemi         
18:42
3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara 3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara         
18:23
AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı         
17:57
İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi         
17:33
İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti         
15:46
2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi 2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi         
14:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2021 11:59:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Üç büyüklerin korona virüs raporu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei