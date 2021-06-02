Üç büyüklerin peşinde olduğu Fatih Kurucuk, Hatayspor'la anlaştı

Atakaş Hatayspor, Fatih Karagümrük ile sözleşmesi sona eren genç savunmacı ile her konuda anlaştı. Hatayspor, 23 yaşındaki stoper ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon ligde ortaya koyduğu futbolla dikkat çeken Hatay, Süper Lig'in üç büyük takımının istediği stoperi alarak bu sezon da etkili olacağının sinyalini verdi.

SÖZLEŞMEYİ GELECEĞİ İÇİN UZUN TUTMADI

Fatih, düzenli olarak forma giyebileceği ve ligde iddiası olan bir takımda forma giymek istediği için bu tercihi yaptı. Mukavelesini de iki yıllık yaptıran 23 yaşındaki stoper, başarılı performans gösterdiğinde daha üst seviye bir kulübe transfer olabilmek için sorun yaşamak istemedi.