Son Dakika Haberleri: Üç büyükşehir belediye başkanlığındaki görevlendirmeler
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Üç büyükşehir belediye başkanlığındaki görevlendirmeler

43 dakika önce

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde, HDP'li belediye başkanı tarafından göreve iade edilen terör örgütleriyle iltisaklı 29 memur yeniden uzaklaştırılırken, bu kapsamdaki 8 işçinin de iş akitlerinin askıya alındı.

Üç büyükşehir belediye başkanlığındaki görevlendirmeler, System.String[]
İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde, HDP'li belediye başkanı tarafından göreve iade edilen terör örgütleriyle iltisaklı 29 memur yeniden uzaklaştırılırken, bu kapsamdaki 8 işçinin de iş akitlerinin askıya alındı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart Yerel Yönetimler Seçimleri öncesinde terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan ve seçimlerden sonra HDP'li belediye başkanı tarafından göreve iade edilen terör örgütleriyle iltisaklı 29 memurun yeniden uzaklaştırıldığı, bu kapsamdaki 8 işçinin de iş akitlerinin askıya alındığı belirtildi.
Bugün gerçekleştirilen terör operasyonunda gözaltına alınan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selda Aydın Baran'ın da görevden uzaklaştırıldığı bildirilen açıklamada, 2 başkanlık danışmanının görevlerine son verildiği aktarıldı.
Açıklamada, görevden uzaklaştırılan personellerle ilgili inceleme ve soruşturma işlemlerinin başlatıldığı kaydedildi.
Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:26 Kaynak: AA
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