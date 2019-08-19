Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler
1 saat önce
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine yapılan kayyum atamaları ve yürütülen terör operasyonları dolayısıyla kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:16 Kaynak: AA
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek
, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'yu, Diyarbakır
, Van
ve Mardin
büyükşehir belediyelerine yapılan kayyum atamaları ve yürütülen terör operasyonları dolayısıyla kutladı.
Vatan Partisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Perinçek, Bakan Soylu ile telefonla görüştü.
Perinçek, görüşmede Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine yapılan kayyum atamaları ile yürütülen terör operasyonları dolayısıyla Soylu'yu kutladı ve başarılar diledi.
SP Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan HDP'li belediyelere kayyum atanmasına tepki Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun trafik kazasında hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun için başsağlığı mesajı yayınladı Gözler Meclis'te! İşte emekliye ek zam müjdesinin detayları