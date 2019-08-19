Son Dakika Haberleri: Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler
Son Dakika Politika Haber

Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler

1 saat önce

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine yapılan kayyum atamaları ve yürütülen terör operasyonları dolayısıyla kutladı.

Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler, System.String[]
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine yapılan kayyum atamaları ve yürütülen terör operasyonları dolayısıyla kutladı.
Vatan Partisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Perinçek, Bakan Soylu ile telefonla görüştü.
Perinçek, görüşmede Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine yapılan kayyum atamaları ile yürütülen terör operasyonları dolayısıyla Soylu'yu kutladı ve başarılar diledi.
Diyarbakır, Mardin, Van, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



SP Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan HDP'li belediyelere kayyum atanmasına tepki
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun trafik kazasında hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun için başsağlığı mesajı yayınladı Gözler Meclis'te! İşte emekliye ek zam müjdesinin detayları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 19:41:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]