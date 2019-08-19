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Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler

1 saat önce

Başkentte, İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine yapılan kayyum atamaları ve yürütülen terör operasyonlarına tepki amacıyla izinsiz gösteri düzenlemek isteyen gruba polis müdahalede bulundu.

Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler, System.String[]
Başkentte, İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine yapılan kayyum atamaları ve yürütülen terör operasyonlarına tepki amacıyla izinsiz gösteri düzenlemek isteyen gruba polis müdahalede bulundu.
Çankaya ilçesi Sakarya Caddesi'nde, aralarında HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül ile HDP Ankara İl Başkanlığı yöneticilerinin de bulunduğu bir grup, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine yapılan kayyum atamaları ve yürütülen terör operasyonlarına tepki amacıyla izinsiz gösteri düzenleme girişiminde bulundu.
Polis, Ankara Valiliğince "kamuya açık alanlarda her türlü gösteri, yürüyüş ve basın açıklaması yapılmasının yasaklandığı" yönündeki uyarıları dikkate almayan gruba müdahale etti.
Müdahalede, HDP Ankara İl Başkanlığı yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır, Mardin, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 07:54 Kaynak: AA
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