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Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler

55 dakika önce

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmelere ilişkin, "Akla hayale gelmeyecek yöntemlerle, uydurma gerekçelerle belediye başkanlarımız görevlerinden alındı.

Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler, System.String[]
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmelere ilişkin, "Akla hayale gelmeyecek yöntemlerle, uydurma gerekçelerle belediye başkanlarımız görevlerinden alındı." dedi.
Temelli, beraberinde bazı HDP milletvekilleri ve İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında terör suçlarından soruşturma gerekçesiyle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden alınan Adnan Selçuk Mızraklı ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarında yapılan görevlendirmelere ilişkin açıklama yaptı.
Belediyelere haksız yere görevlendirme yapıldığını savunan Temelli, "Akla hayale gelmeyecek yöntemlerle, uydurma gerekçelerle belediye başkanlarımız görevlerinden alındı. Bu saldırıyı kabul etmiyoruz. Sesimizi kısmak için her şeyi deneyebilirler. Hakikatin sesi susmayacak, HDP'nin sesi susmayacak. Israrla, inatla her gün konuşacağız." ifadelerini kullandı.
Görevden alınan belediye başkanlarının hiçbir suçunun olmadığını savunan Temelli, "Hiçbir belediye başkanımızın suçu yok. Bugün cezaevinde olan arkadaşlarımızın da suçu yok. Onların barış demokrasi sevdası var. Barış ve demokrasi mücadelesinde yan yana gelmeye devam ediyoruz. Bizim bir suçumuz yok, sevdamız var." diye konuştu.
Mardin
Öte yandan, aralarında HDP milletvekillerinin de yer aldığı bir grup, Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde İçişleri Bakanlığı tarafından belediyeye görevlendirme yapılmasını protesto etti.
Halkların Demokratik Partisi, İçişleri Bakanlığı, Sezai Temelli, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:30 Kaynak: AA
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