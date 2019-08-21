Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmelere ilişkin, " Tam 4 aydır belediyeye geldik borçlanan değil borç ödeyen belediye olduk. Hukukta, yasada ne yazıyorsa onu bizzat aynen uyguladık." dedi.

Temelli, beraberinde bazı HDP milletvekilleri ve İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında terör suçlarından soruşturma gerekçesiyle Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden alınan Ahmet Türk ile Karayolları Parkı önünde Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarında yapılan görevlendirmelere ilişkin açıklama yaptı.

Belediyelere haksız yere görevlendirme yapıldığını, görevden alınan belediye başkanlarının hiçbir suçunun olmadığını savunan Temelli, şöyle konuştu:

"Diyorlar ki belediyenin kaynaklarını biz çarçur ediyormuşuz, oraya buraya yolluyormuşuz. Tam 4 aydır belediyeye geldik borçlanan değil borç ödeyen belediye olduk. Hukukta, yasada ne yazıyorsa onu bizzat aynen uyguladık. Her türlü denetime açıktık, bir tek suç belgesi dahi bulamadılar."