Son Dakika Haberleri: Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler
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Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler

11 dakika önce

Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, "Biz terörle mücadelenin kararlı bir şekilde yürütülmesi için bu kayyum atamalarını son derece yerinde ve zorunlu görüyoruz.

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Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, "Biz terörle mücadelenin kararlı bir şekilde yürütülmesi için bu kayyum atamalarını son derece yerinde ve zorunlu görüyoruz." dedi.

Ayvalı, partisinin Antalya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti'ni vatanıyla milletiyle bölünmez bütünlüğünü hedef alan ve terör örgütü tarafından yönetilen hiçbir partinin açık kalmaması gerektiğini söyledi.

Kayyum tartışmalarının yaşandığını anlatan Ayvalı, şunları kaydetti:

"Teröre destek verdiği, terör propagandası yaptığı, teröristlere ilaç, tıbbi cihaz yardımı sağladığı, teröristleri belediye kadrolarında barındırdığı gibi son derece ciddi iddialarla üç HDP'li büyükşehir belediyesine kayyum atandı. Biz terörle mücadelenin kararlı bir şekilde yürütülmesi için bu kayyum atamalarını son derece yerinde ve zorunlu görüyoruz. Fakat aynı cepheden bu atamalara karşı çıkan, PKK'nın belediyeyi yönetmesine sahip çıkan tavırlar olduğunu çok net biçimde gördük."

"HDP meşrulaştırılmaya çalışılıyor" diyen Ayvalı, şöyle devam etti:

"Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu bir kafede buluşarak, 'Yüreğimiz Selahattin Demirtaş ile' açıklamasını yaptı. Üzerine bir de pasta keserek bunu kutladılar.

Türk kadınının yüreği bölücü terör örgütü tarafından yönetilen Selahattin Demirtaş ile değil, PKK'nın acımasızca katlettiği Aybüke Yalçın öğretmenle 11 aylık bebeğiyle katledilen Nurcan Karakaya ile Mehmetçik ile atıyor."

Kayyum, Ayvalı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 06:32 Kaynak: AA
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